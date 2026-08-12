Радев: Шокиращо е, че политици и инфлуенсъри търсят дивиденти от убийството на Георги

“През седмицата България беше потресена от убийството на Георги Кузев. МВР задържа извършителите, а съдът ги остави. Правителството прие първи стъпки по отношение на младежката престъпност и осмисляме по-радикални мерки, но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и училището, не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялата ни общество е редно да застане обединено зад закона и морала”, каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерски съвет.

“Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които търсят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обединяват срещу въвеждането на предмет “Добродетели и религии” в училището, а невротично рушат паметници. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма. Днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив”, добави Радев.

"Уважаеми господа от опозицията - тези насилници са и ваши криейтори, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото", каза още премиерът.

След изявлението на премиера, кабинетът прие програмата си за управление. Това се предвижда в дневния ред на Министерския съвет.

Приоритетите на кабинета обхващат 4-годишен период на управление до 2030 година. Програмата трябва да бъде приета с решение на Министерския съвет.

Управляващите вече са поставили на фокус съдебната реформа и борбата с корупцията, здравеопазването, образованието, транспортната инфраструктура, подобряването на бизнес средата и усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.