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Шум в нета: Двама от най-дейните биячи на починалия Георги не са в съда?

Дали всички биячи са подсъдими?

11.08.2026 | 09:40 ч. 335
Шум в нета: Двама от най-дейните биячи на починалия Георги не са в съда?

В клиповете с побоя над починалия по-късно Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив има двама много дейни младежи. Те удрят крошета и ритат в главата своята жертва, а потребители онлайн твърдят категорично, че те не са сред петимата, които бяха изправени пред съда.

След случая полицията обяви, че са арестувани 10 души, а по-късно стана ясно, че прокуратурата е повдигнала обвинения на петима от тях - три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

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По време на взимането на мярката излязоха стряскащи подробности за действията на младежите, но дали всички биячи са задържани?

Това е въпросът, който се дискутира онлайн, след като на един от клиповете се виждат двама младежи, които са с видимо по-силно телосложение от тези, на които са повдигнати обвинения. Единият е с бяла тениска, а другият в черно и с шапка. 

Отговорът кои са тези двама биячи, дали са сред задържаните, трябва да дойде от полицията и прокуратурата, за да не остава усещането, че има прикрити участници в смъртоносния побой, коментират потребители.

 

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