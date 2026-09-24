Виктор Божинов се оплака в схеми в българското кино, бойкотира "Мамник" на "Златна роза"

Специалната прожекция на специалния епизод 10 на "Мамник" в рамките на фестивала "Златна роза" не се е състояла.

Епизодът бе включен в програмата на 44-ото издание на фестивала за нови български игрални филми “Златна роза”, което бе открито миналата седмица. Въпреки това прожекция не е имало, сподели режисьора Виктор Божинов.

Ето какво написа той във Facebook:

Дори и еп. 10 на Мамник Сериалът не може да пречупи "схемите" в т. нар. българско кино!

Днес екипът пристигнал да представи Мамник бойкотира прожекцията на Златна Роза! Не можем да бъдем параван!

Когато стартирахме работата по този проект, се направи опит да бъде изхвърлен от сесия на НФЦ за сериали, въпреки, че получи най-висока оценка от художествената комисия!

След манипулациите по изваждане на ВИНА - тв сериал от "Златна роза", за да не пречи на предварителните уговорки ми стана ясно, че моето присъствие, работа и резултати пречат! Мислех си, нещо все пак може да се е променило! Уви!

Колеги, не разбирате ли, че отдавна, голяма част от вас са масовка в някой от процесите! Колко и да се хвалим чрез вътрешен ПР има един неоспорим факт - българското кино постепенно изчезва и ни остава да се хвалим само с чужди филми! Такъв абсурд не сме си представяли! А увеличеното многократно финансиране се случи и заради нас!

На всички актьори и членове на екипа мога само да кажа - Вие свършихте страхотна работа и най-голямата награда е оценката на публиката!

"Мамник" с ново международно отличие - първо място на фестивал в Чехия

Сериалът "Мамник" с три награди от международни филмови фестивали Свързани статии

Коментарът на Божинов предизвика вълна от възмущение сред феновете на сериала.

"Много тъжни и отвратителни неща са това. "Вина" и "Мамник" са събудили огромна вълна от завист в нечии дребни и бедни души. И те по всякакъв начин се опитват да ги обезценят. Но зрителите ясно и категорично се произнесоха. Това са най-добрите продукции!", коментира водещият Иво Танев под публикацията.

Журналистът от БНТ Миглена Стойчева също защити качеството на сериала:

"И "Вина", и"Мамник" гледах с 11-годишния си син. Мисля, че няма по-голям комплимент от това в публиката ти да има деца, които свободно гледат сериали в Netflix и HBO. Хем го беше страх, хем не спираше да чака следващата серия на "Мамник". А кой, какво, как, защо у нас е тъжна история. Затова затъваме на всички фронтове. Защото като не можеш нещо, си го уреждаш", написа тя в коментар.

Постер с изкуствен интелект

В понеделник авторът на "Мамник" Васил Попов изрази възмущението си относно постер, с който се рекламира предстоящата прожекция на десети епизод на сериала на фестивала във Варна.

"Не разбирам защо е било нужно да се ползва изкуствен интелект за постера, имайки предвид, че си има достатъчно страхотни кадри от сериала, но… Ретроспективният епизод 10 от "Мамник" ще бъде излъчен на голям екран на фестивала "Златна роза" във Варна. 23 септември, 18:00 часа", сподели той въFacebook профила си.

По същото време, когато е трябвало да се излъчи прожекцията, авторът Васил Попов е представил своите книги пред публика в Севлиево.

До момента от фестивала за нови български игрални филми “Златна роза” не са излезли с позиция относно бойкотираната прожекция на “Мамник”.