"Мамник" с ново международно отличие - първо място на фестивал в Чехия

Сериалът "Мамник" продължава да трупа международни отличия. Копродукцията на Българската национална телевизия, Falconwing Studio и Global Films спечели първо място в категория TV/Web SERIES на Silver Screen Film Festival в Чехия за сезона 10 май - 20 юли 2026 г.

Новото признание идва само месец след като "Мамник" беше обявен за най-добър сериал на фестивали в САЩ, Швейцария и Великобритания. Продукцията стана и финалист на Cinema Royale: Paris Edition.

Сюжетът на "Мамник" съчетава криминална мистерия, фолклор и свръхестествени елементи. В центъра на историята е сблъсъкът между хората и древно зло, оживяло от легендите.

Действието се развива в рамките на 12 епизода, в които тайните на село Вракола постепенно излизат наяве, а мистерията около древното зло се заплита все по-дълбоко. На фона на мрачните събития се развива и любовна история.

В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен са Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. В сериала участват още Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова и Галя Александрова.

Продуценти заедно с БНТ са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Режисьор и креативен продуцент е Виктор Божинов, а сценарият е дело на Владислав Тинчев и Димитър Христов - Кевин. Оператор е Антон Бакарски, а музиката е на Петър Дундаков.