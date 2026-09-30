Тенденции при бижутата за есента

Есента настъпи! И вече започнахме да изваждаме по-плътни дрехи, да правим промени в прическите, маникюрите, грима и т.н. Но има още една важна част от визията - бижутата. Кои бижута са абсолютен хит през този сезон и с кои ще изпъкнем? Вижте тенденциите, според американския "Cosmopolitan".

Овърсайз бижута

Както овърсайз дрехите са на почит от известно време, така и сега овърсайз бижутата стават много популярни. Говорим за големи, обемни, масивни бижута, които веднага се забелязват, независимо дали обеци, колиета, брошки, пръстени, гривни. Вече са модерни огромните обеци, които заемат половината част от страничната част на главата. Масивните колиета с огромни талисмани и с няколко верижки също са хит.

Зоо мотиви

Животинските мотиви завладяха облекла, маникюри, чанти, обувки, аксесоари. Нормално е да повлияят и на бижутата. Виждаме, че през есента бижутата с животински елементи стават все по-модерни. Брошките във формата на животни са най-хитови. Колиета с рибки носят късмет и стоят интересно, гривните във форма на влечуги са вечна класика, обеците като насекоми също са идеално предложение. Тигър на пръстена или гривната стои ефектно.

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