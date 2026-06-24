Йога пози при проблеми с кръста

Съвременният начин на живот буквално ни „затваря“ – прегърбени над лаптопа, приведени към телефона, с рамене, които искат да докоснат ушите. Резултатът е познат на милиони: схванат врат, болки между плешките и хроничен дискомфорт в кръста. Добрата новина е, че само за 10 минути всяка сутрин можете да забавите този процес. Тази нежна йога рутина е създадена, за да „отвори“ гръдния кош, да освободи напрежението в гърба и да ви помогне да се изправите гордо и без болка още в първите минути на деня. Изпълнявайте упражненията бавно, свързвайки всяко движение с дишането. Нужна ви е само постелка и удобни дрехи. С какво да започнете?

Седнала поза с дълбоко дишане

Седнете с кръстосани крака в удобна позиция, поставете дланите върху коленете.

Затворете очите си и поемете въздух дълбоко през носа, като усетите как гръдният кош се разширява във всички посоки – напред, назад и встрани.

При издишването отпуснете раменете надолу и назад.

Направете 6-8 такива вдишвания. Това центрира ума и подготвя тялото за движение.

Поза „котка-крава“

Застанете на четири крака: китките са точно под раменете, коленете – под ханша.

При вдишване извийте гърба, повдигайки главата и опашката нагоре (крава).

При издишване закръглете гърба като котка, прибирайки брадичката към гърдите и таза. Повторете бавно 8-10 пъти.

Това освобождава блокирани прешлени и подготвя за движение гръбначния стълб.

Детска поза с изнесени напред ръце

От позицията на четири крака съберете палците на краката и разтворете коленете на ширината на постелката.

Изпънете ръцете напред и отпуснете челото на пода.

Усетете как гърбът ви се разтяга нашироко.

Останете така и направете 10 бавни вдишвания.

При всяко издишване пускайте гръдния кош по-близо до пода и отпускайте напрежението в кръста.

Източник: Йога за правилна стойка – 10-минутна практика при проблеми с кръста