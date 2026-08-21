Звънят ви от номера на близък или банка: нова измама набира скорост

Нов вид измама от номер на банка или номер на близки хора - какво представлява "спуфинг" и как да се предпазим?

"Кампанията е нова, но атаката е известна поне от 2016 г. Няма сезонност, това са кампании, които се случват през годините. В момента има такава за "спуфинг" от нашите банки. Това е технологията, при която получавате обаждане от номер, който измамникът иска да представи. Лошото е, че когато имате колега, записан в телефона си, ще излезе директно неговото име", алармира експертът по киберсигурност Любомир Тулев в "България сутрин".

По думите му гласът на друг човек може да се копира за секунди.

"Измамникът се представя за служител на банката и иска достъп до електронния портфейл. Има кампания, в която карат даден човек да прехвърли крипто активите си в друг портфейл. Визуално по нищо не можем да усетим, че не звъни истински човек. Затова вдигаме телефона и включваме критичното си мислене - можем да предизвикаме човека като зададем някаква ключова дума, за да разберем дали човекът е този, за когото се представя", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му, важно е да затворим разговора и да наберем човека собственоръчно.

"Когато затворим разговора и върнем обаждане на нашия приятел или колега, се свързваме директно с него. Затова е важно да затворим и да наберем номера сами. Трите мобилни оператора казаха, че работят по проблема. Това е организирана престъпна група и често хората не се намират в България. Атаката може да бъде направена отвън", коментира Тулев.