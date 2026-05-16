МВР предупреди: Зачестяват случаите на телефонни измами

Зачестяват случаите на телефонните измами. Най-познатата схема към момента е получаване на обаждане от лице, което се представя за служител на МВР, предупреждават от ресорното министерство.

В разговор то уведомява гражданина, че е на прицел от телефонните измамници заради сума пари, с които разполага в дома си. С цел да го предпази предлага да ги вземе.

Мнимият полицай гарантира, че връщането на сумата ще стане в момента на задържането на измамниците.

От МВР призовават гражданите да бъдат бдителни и напомнят, че всяко подобно телефонно обаждане е измама и не трябва да се предоставят лични данни и адреси на непознати лица.

"Гражданите в момента имат обменени пари от левове в евро, все още ги държат в тях и се поддават на тази измама, че съдействат на полицията. Полицията никога не е искала от гражданите да дават такива суми пари за залавяне на измамници и други престъпници", коментира началникът на сектор "Криминална полиция" Любомир Цветков от 2 РУ-Стара Загора.