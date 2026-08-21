Двама измъкнали 7250 евро от пенсионери с телефонни измами

Двама криминално проявени и осъждани мъже са задържани за участие в две телефонни измами в Бургаска област, при които възрастни хора са предали общо 7250 евро.
При съвместна акция на служители от "Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас и Районното управление в Камено са установени 23-годишен и 25-годишен мъж от новозагорското село Научене, съобщи bTV.
По данни на полицията на 4 август двамата взели 4400 евро от 78-годишна жена от село Порой. Тя станала жертва на добре познатата схема с измислена "операция на близък роднина".
В хода на разследването е установено, че двамата са съпричастни и към друга телефонна измама, извършена месец по-рано.
На 4 юли 79-годишен мъж от село Трояново, община Камено, предал 2850 евро по сходен механизъм.
Двамата задържани са направили пълни самопризнания.
Работата по цялостното документиране на престъпната им дейност продължава.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.