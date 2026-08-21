Двама измъкнали 7250 евро от пенсионери с телефонни измами

Двама криминално проявени и осъждани мъже са задържани за участие в две телефонни измами в Бургаска област, при които възрастни хора са предали общо 7250 евро.

При съвместна акция на служители от "Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас и Районното управление в Камено са установени 23-годишен и 25-годишен мъж от новозагорското село Научене, съобщи bTV.

По данни на полицията на 4 август двамата взели 4400 евро от 78-годишна жена от село Порой. Тя станала жертва на добре познатата схема с измислена "операция на близък роднина".

В хода на разследването е установено, че двамата са съпричастни и към друга телефонна измама, извършена месец по-рано.

На 4 юли 79-годишен мъж от село Трояново, община Камено, предал 2850 евро по сходен механизъм.

Двамата задържани са направили пълни самопризнания.

Работата по цялостното документиране на престъпната им дейност продължава.