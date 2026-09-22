Украински сили нанесоха удар по руска петролна рафинерия в Самарска област (ВИДЕО)

Тази нощ петролната рафинерия “Куйбишев“ в руския град Самара беше ударена при атака с дронове, извършена от украинските сили.

Разположено край река Волга в Югозападна Русия, на около 765 километра от украинската граница, съоръжението за дестилация на суров петрол има капацитет да преработва до 10 000 метрични тона (73 000 барела) петрол на ден, според данни на "Ройтерс“.

Рафинерията преработва около 3,7 милиона тона петрол годишно и доставя горива, използвани от руския военнопромишлен комплекс и въоръжените сили.

Кадри, заснети от местни жители и събрани от украинските канали за наблюдение Exilenova+ и Supernova+, показват момента на предполагаемия удар по петролния обект, при който огромно огнено кълбо осветява небето. Други видеоклипове, заснети по-късно, показват гъст дим, издигащ се от завода, и бушуващи пожари.

Анализ на руския опозиционен новинарски канал ASTRA потвърди, че петролната рафинерия "Куйбишев“ е била ударена от украински дронове.

Предишни удари

Самарският завод преди това е бил обект на множество украински удари. На 10 юни украинските атаки преустановиха дейността на завода.

Украинските атаки срещу руски рафинерии се очертаха като един от най-икономически значимите аспекти на стратегията на Киев за използване на дронове с голям обсег, допринасяйки за недостига на гориво в цялата страна и рязко намалявайки производството на рафинериите през лятото.

Половината от шестте най-големи руски рафинерии за производство на дизел намалиха или напълно спряха производството си през септември след атаки с украински дронове.

Докато Украйна продължава да нанася удари по руски енергийни обекти, президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев да спре ударите си по петролни рафинерии, твърдейки, че атаките допринасят за глобален недостиг на дизел, тъй като войната му срещу Иран нарушава доставките на гориво в световен мащаб.