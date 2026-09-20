Украйна удари нефтопреработвателен завод в Московска област, Зеленски потвърди (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди за атаката в Московска област, съвпаднала с третия ден от парламентарните избори в страната.

Главнокомандващият съобщи в социалната мрежа, че украинските сили са ударили едно от основните нефтопреработвателни и логистични съоръжения на Русия в Московска област.

“Нашите удари на голямо разстояние имаха снощи значителен резултат в Московска област. Едно от ключовите петролни съоръжения на Русия и логистичен център на агресора бяха ударени. Това са милиарди долари, които са били в помощ на военната машина”, написа украинският президент в социалната мрежа.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Той благодари на украинските войници и на разузнавателните служби за прецизността им.

Зеленски отбеляза също така, че са наложени санкции на компания във руската Воронежка област.

“Москва трябва да спре да изгражда многослойни пръстени за противовъздушна отбрана за сметка на други области и вместо това да прекрати бруталната си война и да избере мира. На масата са ходове за деескалация - в енергийния сектор и продоволствената сигурност. Необходима е политическа воля”, каза още Зеленски.

Мащабна атака и избори

Московска област стана обект на мащабна атака с дронове, като руската противовъздушна отбрана свали 249 дрона над 17 района в интервала между 03:00 и 05:00 ч. сутринта, съобщи губернаторът Андрей Воробьов.

В социалните мрежи се появиха множество видеоклипове, на които се вижда как Московската петролна рафинерия в столичния район "Капотня“ гори след няколко удара с дронове.

"Анализ на Astra на кадри от очевидци показва, че московската рафинерия е била сред целите на атаката“, съобщи независимата руска медия Astra.

"Кметът на града по-рано потвърди за атака срещу един от обектите на завода, но заяви, че няма пострадали“, се добавя в съобщението.

Четиристотин души, включително 70 деца, са били евакуирани от 21-етажен жилищен блок в района на Раменское, а редица домове са пострадали, съобщи Воробьов в публикация в Telegram.

Московската петролна рафинерия е един от най-големите подобни обекти в Русия с капацитет за преработка на 11 милиона тона петрол годишно. Тя осигурява 40% от пазара на горива в Москва.

Според Воробьов дрон е ударил жилищна сграда в Софино, при което е загинала жена, а петима други души, включително две деца, са ранени. В Раменское падащи отломки от дрон са предизвикали пожар на покрива на 21-етажна жилищна сграда, което е наложило евакуацията на около 400 души.

В друг район мъж е загинал, след като дрон е ударил частен дом, съобщиха руските власти.

Отменени полети

Всички полети на летище "Внуково“ в Москва бяха спрени, а пътниците на летище "Шереметиево“ бяха предупредени за "временни ограничения“, допълва The Telegraph.

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Ударът по петролна рафинерия в Москва идва след изявлението на Доналд Тръмп от понеделник, че двете страни са се споразумели да не атакуват енергийните съоръжения на другата страна.

Преди това американският президент разкритикува Киев за ударите по руски петролни рафинерии, след като заяви, че световните цени на дизела се покачват заради войната между Русия и Украйна, а не заради неговата война в Иран.

Очаква се парламентарните избори в Русия да затвърдят властта на Владимир Путин и да послужат като доказателство за обществената подкрепа за войната в Украйна.

Повечето кандидати, обявяващи се против войната, бяха отстранени от изборите, след като Кремъл заяви, че националното единство и известна цензура са необходими по време на това, което нарича „специална военна операция“ в Украйна.

Очаква се първоначалните резултати да започнат да излизат в неделя вечерта, а по-пълни данни да бъдат налични в понеделник.