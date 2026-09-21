"Единна Русия" печели изборите с резултат, по-висок от този преди войната в Украйна

Резултатите на "Единна Русия" на изборите за Държавна дума се оказаха по-високи от тези през 2021 г., въпреки войната в Украйна и нарастващите икономически проблеми. При обработени 93,06% от гласовете, управляващата партия получава 57,83% от гласовете по федералната листа, сочат данни на Централната избирателна комисия (ЦИК). На предишните избори за Държавна дума "Единна Русия" получи 49,82%. Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) зае второ място с 13,81%. След нея се наредиха Либерално-демократическата партия (ЛДПР) с 8,93% и "Нови хора" (7,97%). Партията "Справедлива Русия" все още не е преминала прага от 5%, необходим за влизане в Държавната дума.

"Единна Русия" се стреми към конституционно мнозинство в долната камара на парламента

За целта тя трябва да си осигури 301 места. Към момента партията разполага с приблизително 120 места по федералната листа. Нейните кандидати също така водят в 208 от 225-те едномандатни избирателни района. Освен това "Единна Русия" ще получи допълнителни места вследствие на преразпределението на мандатите на партиите, които не са влезли в Държавната дума, подчертават от Moscow Times. Долната камара на парламента наброява общо 450 места.

Изборите се проведоха в периода 18-20 септември. Според предварителните данни на ЦИК избирателната активност е била 56,66%. Това е рекордно високо ниво за последните 15 години. На изборите за Държавна дума през 2021 г. активността беше 51,72%.

Междувременно източници на изданието "Верстка" в президентската администрация по-рано заявиха, че местните служители са имали задачата да "свалят избирателната активност". Поради тази причина телевизионните дебати по федералните канали започнаха на 31 август - по-малко от три седмици преди гласуването - а "Първи канал" ги излъчваше сутрин в делнични дни. Самите партии от своя страна не инвестираха сериозно в предизборната кампания.

На този фон, както отбелязва Faridaily, високата избирателна активност изглежда "напълно нереалистична"

"Една от възможните причини за това може да е стремежът на длъжностните лица да покажат на Путин същото "качество" на резултатите, каквото беше постигнато на президентските избори през 2024 г. Тогава те организираха най-високата избирателна активност в съвременната история, за да демонстрират подкрепата на обществото за войната и нейния върховен главнокомандващ", пише Faridaily.

Преди гласуването Владимир Путин призова руснаците да отидат до урните, за да изразят подкрепата си за водената война.

Централната избирателна комисия ще публикува предварителните резултати от изборите на 21 септември в 11:00 ч. московско време. Окончателните резултати ще бъдат обявени не по-рано от 25 септември.