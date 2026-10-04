Дрейфащ кораб без екипаж се насочва към българската икономическа зона

Военнослужещи от Военновъздушните сили и от Военноморските сили изпълниха днес задача по разузнаване и локализиране на дрейфащ товарен кораб във водите на Черно море.
От 11:30 ч. до 13:10 ч. екипажи от ВВС с два хеликоптера „Кугър“ съвместно със специалисти от Военноморските сили изпълниха задача по търсене и локализиране на състоянието на дрейфащ моторен кораб “EMIL”, който се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла, съобщиха от пресцентъра на МО.
„EMIL“ е без екипаж и управление
След удар от дрон в района на град Одеса на 5 август, последвал пожар и отказ на техническите системи, плавателният съд остава без възможност за маневриране и е напуснат от екипажа. От тогава до момента корабът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения, се придвижва в южно направление към изключителната икономическа зона на Република България.
ВМС издадоха предупреждение до мореплавателите
От Военноморските сили на Република България е излъчено известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район.
Продължава наблюдението на плавателния съд от компетентните институции, които поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.