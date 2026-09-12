BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 18

Най-малко 16 пострадали, сред тях бебе, след сутрешната ракетна атака срещу Одеса

Шестима души от пострадалите са хоспитализирани, включително и бебето

12.09.2026 | 10:09 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Най-малко шестнайсет души пострадаха, като сред тях има и петмесечно бебе, след сутрешната ракетна атака срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Шестима души от пострадалите са хоспитализирани, включително и бебето, информира Кипер.

"В резултат на удара горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Взривната вълна е повредила и съседни жилищни сгради и газопровод с ниско налягане", се казва в съобщението на областния управител.

На още три жилищни сгради са нанесени щети, едната от които е напълно разрушена, както и газопровод, съобщава Кипер, като посочва, че до момента не е получена информация за пострадали.

Всички съответни служби работят ликвидират последиците от ракетната атака срещу Одеса.

Свързани статии

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район, припомня БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

войната в Украйна Одеса руска ракетна атака
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem