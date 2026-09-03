Зеленски: Руски атаки нанесоха щети в 13 области на Украйна, 17 са ранени в Одеса

Снощи руснаците причиниха щети в 13 региона на Украйна; по-специално в Одеса дрон удари жилищен небостъргач, ранявайки 17 души, трима от които деца.

Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски във Facebook , цитиран от Укринформ.

„В Одеса службите за спешна помощ продължават да работят на мястото, където дрон удари многоетажна жилищна сграда. Поради щети по апартаменти на етажи от 10 до 17, е известно, че 17 души са ранени, включително три деца. Продължава работата по отстраняване на последиците от удара в районите Обухив и Бориспол. Редица спасители от Държавната служба за спешна помощ се борят с пожар в склад на фармацевтична компания. Удари бяха нанесени в Никопол, Херсон, Суми, Запорожие и Хмелницки. Общо само за една нощ има разрушения в 13 области“, отбеляза Зеленски .

Той подчерта, че в много градове и общности тревогата заради заплахата от руски реактивни дронове все още не е утихнала.

„Врагът не си е взел почивка – руснаците са намерили нов начин за ескалация на конфликта и нямат планове да забавят темпото“, подчерта държавният глава.

Според президента, трябва да засилим мерките си за реагиране и контрамерки, както и да ускорим сътрудничеството с европейски производители на отбранителни системи, по-специално противовъздушна отбрана – както противоракетни, така и противодронови системи.

„Европа може да бъде самодостатъчна и силна – през последните години вече е направено много за тази цел. И само по този начин тя може да защити себе си и начина си на живот. Всеки ден работим с нашите партньори по нови отбранителни пакети. Благодарим на всички, които работят за нашата обща отбрана.

Благодаря на всички, които помагат на Украйна“, добави Зеленски.

Руснаците са нанесли 957 удара по 52 населени места в Запорожка област през последното денонощие, ранявайки един човек. Освен това, през последното денонощие Русия е нанесла близо 40 удара по 24 населени места в Сумска област, ранявайки осем души, и е обстрелвала Черниговска област 16 пъти.