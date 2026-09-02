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Русия подложи Одеса на масирана въздушна атака, има ранени

Щети са нанесени на инфраструктурата, има разрушени жилища

02.09.2026 | 07:14 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Одеса е подложена на масирана въздушна атака, в града отекват силни взривове, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Телеграм.

Трима души са пострадали, сред тях и дете, в резултат на среднощната атака, добави Лисак.

Щети са нанесени на инфраструктурата, има разрушени жилища, се казва още в съобщението.

В няколко части на града след силните взривове спря и електроснабдяването.

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Въздушната тревога бе обявена в 01:59 ч. местно време (и българско), като продължава повече от час.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район./БТА

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