Изпитът по математика в 7-и клас няма да включва задачи от природните науки

Министерството на образованието и науката (МОН) подготвя отмяна на частта в националното външно оценяване след седми клас, която включва задачи с елементи от природните науки. Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения за тази година модел, съобщи министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново.

Има определение на съда, което спира изпълняването на т.нар. интегрален изпит, който по думите на министър Вълчев е изпит по математика с включени практически базови елементи от природните науки. Това не е отмяна на заповедта, а спирането ѝ до произнасянето на съда по същество. За да бъде избегната по-нататъшна непредвидимост, от Министерството на образованието предлагат да не бъдат включвани тези шест задачи, свързани с базови знания от природните науки, допълни Вълчев.

"Това означава, че ще има 24 задачи, които ще бъдат изцяло математически, без задачи, свързани с природните науки, така както е било в предходните години. Нищо друго няма да бъде променено във формата, съдържанието и продължителността на изпита след седми клас", уточни той, цитиран от БТА.

По думите на Вълчев промяната се налага и предвид политическата ситуация, затова "най-разумното решение на министерството е да се откаже от това решение". "Правим минимална крачка назад, защото и крачката напред беше минимална", посочи той.

Министърът изтъкна, че и досега изпитът е бил по математика и подчерта, че "няма хаос, свързан с методическите указания, а единственото, което се е случило през тези месеци, е че децата са решавали малко повече практически задачи, нещо, което те са правили за целите и на вътрешното оценяване". Промяната важи само за матурите след седми клас, тъй като само тази част е обжалвана.

Още в началото на тази седмица министър Красимир Вълчев проведе редица срещи и разговори по темата, включително и с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. Участниците се обединиха, че предвид създалата се към момента невъзможност за продължаване на планираните реформи за нормалното функциониране на системата е по-уместно частта, която се оспорва, да бъде отменена.

Припомняме, че се предвиждаше националното външно оценяване по математика в 7. клас да включва 6 интегрирани задачи от областите биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, и география и икономика.

В момента се подготвя нова заповед на министъра на образованието и науката, която частично ще измени тази, утвърдена през август миналата година и ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигури спокойствие и предвидимост на системата в следващите месеци.