Проф. д-р Миглена Темелкова: Време е за децентрализация на образованието

Образованието е сред най-важните предпоставки за по-високо качество на живот в съвременния свят.

"Опитът, който натрупахме през миналите години, и фактът, че на дневния ред на държавата образованието не попадаше като приоритет, назряват коренно различни условия, които провокират нова концепция по отношение на образованието от страна на държавата. Към момента продължаваме да работим в строго централизирана среда. Но когато опитваш да излезеш на международния пазар, а държавата не ти позволява, е време за децентрализация", заяви председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова в "България сутрин".

"Основата на концепцията, която предложих пред моите колеги и срещна одобрение, е точно този преход на превръщане на държавните университети в обществени институции, които сами стопанисват активите си и имат свободата да формират и приходи. Години наред университетите са просяци пред държавната хазна", допълни тя за Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ много държави вече са го направили, като само преди години дори Унгария е последвала този пример.

"Примерът е съвсем близо до нас и можем да го приложим. На първо място трябва да се преосмисли моделът за финансиране на българските университети. Нещо, за което настояваме 2 години, но са съжаление държавата 2 години не ни чу. Българските университети трябва да имат отворен път към световния образователен пазар. Към този момент с рестрикции ги похлупваме и не им позволяваме свободно да оперират на този пазар. До момента не срещнахме политически консенсус", коментира гостът.

Обещанията на основните политически формации в предизборната кампания са незадоволителни, категорична е проф. д-р Темелкова.

"1/12 от миналогодишния бюджет няма как да покрива сегашните разходи. В момента университетите са на издихания. Единственият приход е от таксите. Имаме формула, по която смятаме таксите, не можем свободно да ги формираме. Осъзнаваме в каква икономическа реалност се намираме и колко платежоспособен трябва да българинът, за да си позволи висока такса за университета. Студентите от трети държави могат да бъдат много повече. Причината да са малко е на първо място визовият режим. Отговор може да се очаква до 2 години", посочи тя.