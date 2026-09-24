Задържаха прокурорския син по искане на Гърция, грози го доживотен затвор

Окръжен съд – Кюстендил задържа под стража 23- годишния българския гражданин Васил Михайлов, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от Апелативна прокуратура- Тракия, Гърция, съобщават от пресцентъра на съда.

Васил Михайлов, по известен като прокурорския син, е издирван за наказателно преследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Деянията съставляват тежки престъпления по смисъла на гръцкото законодателство, за които е предвидено наказание доживотен затвор.

В мотивите си съдът посочва, че е налице валидно издадена от компетентен орган срещу исканото за задържане лице Европейска заповед за арест, която съдържа всички изискуеми от закона реквизити, имащи отношение към вземането на мярка за неотклонение.

Описаните в Европейската заповед за арест деяния съставляват престъпления и по Наказателния кодекс на Република България, като за тях се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Доказателствата сочат на извод за съществуваща понастоящем реална опасност от укриване на исканото лице. Макар и в момента да изтърпява наказание „лишаване от свобода“ в затвора в с. Самораново, община Дупница от него има остатък от 20 дни и след излизането му от затвора има реална опасност от укриване, се казва в още в мотивите на Окръжния съд за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража“, във връзка с издадената Европейска заповед за арест.

По-рано през деня от Окръжна прокуратура – Кюстендил съобщиха, че са внесли в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 23-годишния Васил Михайлов по преписка, образувана на основание материали, получени от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР. Сигналът за международно издирване на гражданина на България е с цел арест и предаване на основание Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена от Апелативна прокуратура - Тракия, Гърция на основание заповед за арест на следовател в гр. Кавала във връзка с провеждано разследване. Васил Михайлов е издирван за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов, придоби публичност след серия разследвания за насилие. През май 2026 г., след над десетмесечно укриване, той бе задържан в София. В края на същия месец стана ясно, че той има влязла в сила ефективна присъда от година и осем месеца затвор за закани за убийство и причиняване на лека телесна повреда.

Срещу него се водят и други разследвания за принуда и отвличане с користна цел. Успоредно с това през май 2026 г. и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска проверка срещу Бисер Михайлов по подозрения, че е съдействал за укриването на сина си.