Белезниците щракнаха: Прокурорският син Васил Михайлов е заловен

Заловиха прокурорския син Васил Михайлов. Това съобщи във "Фейсбук" и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Примката се затегна. Белезниците щракнаха. Преди месец ви казах, че работим по този случай", написа той. "Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син", току-що беше заловен от ГДБОП".

Повече от 8 месеца Михайлов се издирва от властите. На 25 март той нагло се появи като отново нападна, палейки къща на полицай.

Васил Михайлов е син на бившия зам.окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов.

Въпреки съвсем крехката си възраст, той има истинскса "каскада" от дела - разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство.

На 11 април 2023 г., в Бургаския районен съд Васил Михайлов се признава за виновен за нанасяне на поредна средна телесна повреда пред дискотека в Созопол.

В средата на миналата година той беше обявен за общодържавно издирване, след като си наруши мярката за неотклонение.