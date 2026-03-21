3800 км са прелетели иранските ракети, изстреляни по база в Индийския океан

Иран изстреля две балистични ракети по военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде Ройтерс, като се позова на днешна информация на иранската новинарска агенция Мехр.
По-рано в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Иран е изстрелял две балистични ракети със среден обсег срещу базата, но не я е поразил.
Мехр заяви, че атаката срещу базата е "значителна стъпка . . . , която показва, че обсегът на иранските ракети е далеч по-голям, отколкото врагът досега си мислеше".
Телевизия Си Ен Ен, като се позова на американски служител, потвърди, че атаката е била извършена вчера сутринта местно време. Източникът на американската телевизия отбелязва, че ракетите са прелетели разстояние от близо 3800 км от иранското крайбрежие.
(БТА)
