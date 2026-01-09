IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина вписаната в "Гинес" баскетболистка Уляна Семьонова

Тя е една от най-великите баскетболистки за всички времена

09.01.2026 | 14:53 ч. 2
Снимка: Universal/Corbis/VCG via Getty Images

Снимка: Universal/Corbis/VCG via Getty Images

Една от най-великите баскетболистки за всички времена - Уляна Семьонова, е починала на 73-годишна възраст.

Със състава на СССР тя е двукратна олимпийска шампионка (1976,1980), трикратна световна (1971, 1975 и 1983) и 10-кратна европейска.

На клубно ниво центърът се подвизава в латвийския ТТТ Рига, испанския Хетафе и френския Валансиен. С отбора от Рига е 11-кратна европейка шампионка, печели веднъж Купата „Лиляна Ронкети“ и цели 15 пъти титлата на СССР. От 1970 до 1985 година тя е избирана за най-популярен спортист на страната си 12 пъти.

Семьонова е вписана в книгата на Гинес като най-високата професионална баскетболистка в историята с нейните 210 сантиметра. Член е на залата на славата на международната федерация по баскетбол.

Последните години са доста тежки от здравословен характер за легендата, която през 2017 г. претърпя операция заради сърдечен проблем. Само пет години по-късно се наложи и ампутация на единия й крак заради тежко счупване. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

уляна семьонова
