Българското земеделие е в драматично състояние

"Ситуацията в българското земеделие е драматична, а основният проблем е липсата на конкурентно и стабилно вътрешно производство." Това заяви Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията в ефира на NOVA.

По думите му институцията следи внимателно процесите в сектора - от производството и потреблението до трансграничния внос. "Имаме едно смачкано българско производство - това е основният проблем", подчерта той.

Според Бойчев българските земеделски производители са поставени в неравностойно положение, а самият сектор е силно разпокъсан и неконкурентен. По думите му без развитие на собственото производство България няма как да се справи с високите цени.

Като част от анализа си Комисията е стигнала до извода, че трябва внимателно да се следят надценките и начинът, по който се формират цените, особено в последния етап от веригата на доставка. Именно там, според него, се наблюдават изкривявания, които пряко се отразяват върху крайните цени за потребителите.

Бойчев подчерта още, че е необходима координирана намеса на всички институции, за да бъде намерено устойчиво решение на проблема.

По отношение на горивата той отбеляза, че войната в Иран вече оказва влияние върху цените. Според него "Лукойл" заема господстващо положение на българския пазар - както в производството, така и в съхранението и търговията на едро, което неминуемо се отразява и на останалите участници. "Насочили сме вниманието си към цените на едро, където виждаме сериозен ръст - от рафинерията към търговците на едро. Особено осезаемо е поскъпването при дизела и бензина", допълни той.

Въпреки това Бойчев посочи и един положителен знак - в момента компанията в България се управлява от особен управител, което според него създава предпоставки за по-голям контрол върху процесите в сектора.