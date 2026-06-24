Мондиал 2026: Англия се издъни срещу Гана

Англия се издъни срещу Гана с равенство 0:0 в двубой от група "L" на Мондиал 2026.

Мениджърът на "трите лъва" Томас Тухел направи две промени в състава в сравнение с мача срещу Хърватия, спечелен с 4:2. Марк Гехи и Джед Спенс започнаха в стартовите 11 за сметка на Нико О'Райли и Джон Стоунс, докато Томас Партей стартира в отбора на Гана, предаде БТА.

Англичаните контролираха изцяло владеенето на топката

преди почивката в дъждовното време във Фоксбъро, но това не доведе до сериозни положения пред вратата на ганайците.

Хари Кейн получи възможност да шутира от наказателното поле в самия край на първата част, но ударът му беше блокиран, докато африканците нямаха никакви възможности да организират нещо опасно в половината на Англия.

В 50-ата минута дълъг пас достигна до Марвин Сеная. Той мина зад Антъни Гордън, но Джед Спенс се намеси решително и попречи на десния краен защитник да нанесе опасен удар към вратата, пазена от Джордан Пикфорд.

Седем минути след това организираха бърза атака чрез Джед Спенс и Антъни Гордън, а топката достигна до Нони Мадуеке. Той шутира и след получилият се рикошет

Гордън също не успя да открие резултата

В 66-ата минута Нико О'Райли и Букайо Сака замениха Спенс и Гордън, а три минути след това Хари Кейн шутира от границата на наказателното поле, но Джонатан Асаре се намеси решително.

Десет минути преди края на редовното време Принс Аду остана на голова позиция пред Пикфорд, Езри Конса му попречи да се разпише, а веднага след това Аду шутира, но кълбото срещна тялото на съотборника му Антоан Семеньо, който беше в засада.

В 85-ата минута Асаре направи спасяване, избивайки шут на Сака. Веднага след това Нико О'Райли стреля отблизо с глава, но топката срещна гредата, а

секунди по-късно Кейн направи сериозен пропуск,

стреляйки само от няколко метра в аут.

В допълнителното време на двубоя удар с глава на Марк Гехи беше изчистен от голлинията на Гана, а англичаните не успяха да зарадват многобройните си фенове на стадиона във Фоксбъро.

Двата отбора имат актив от по 4 точки, като островитяните са на първо място в класирането до момента заради по-добрата си голова разлика.