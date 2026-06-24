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Червен вандализъм на паметника на Гунди и Котков

На 30 юни се отбелязват 55 години от кончината им

24.06.2026 | 12:37 ч. 22
Снимка: Левски фемили

Снимка: Левски фемили

Паметникът на Георги Аспарухов и Никола Котков на Витиня е бил вандализиран от фенове на ЦСКА. За това съобщиха от синята организация "Левски фемили".

"За огромно съжаление и с огромен и справедлив гняв ви информираме, че паметникът на легендарните български футболисти Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков, издигнат в прохода Витиня на мястото на трагичната катастрофа отново е станал предмет на вандалски акт от страна на безродни и слабоумни индивиди, най-вероятно привърженици на отдавна несъществуващия четирибуквен тумор. Излишно е да коментираме тяхната вродена нагласа да унищожават, петнят и поругават, тяхното нечовешко отношение към живи и мъртви...те са си такива! 

Левски Фемили поема ангажимент и вече е направена организация до 30 юни, когато се навършват 55 години от трагедията, следите от червения вандализъм да бъдат отстранени, а впоследствие мястото да бъде обезопасено по подходящ начин.

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Георги Аспарухов Гунди Никола Котков Левски
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