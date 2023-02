Сблъсъци и плакати с надписи "Предател" след реч на Вучич за преговори с Косово

Сблъсъци в сръбския парламент и протести срещу президента Александър Вучич предизвика въпросът с Косово. В реч пред Скупщината Вучич представи основите на бъдещата политика на страната. Мнозинството го посрещна с продължителни аплодисменти и възгласи, като единствения президент в историята на Сърбия, дошъл на дебати за Косово в Скупщината.

В речта си Вучич заяви, че Сърбия трябва да продължи разговорите с Косово за нормализиране на отношенията. След това изказване депутати от опозиционните десни партии се насочиха към президента, избухнаха сблъсъци с народните представители от управляващата партия и се наложи намеса на служители на реда.

Сред залата се виждаха плакати с надписи "Предател" и "Не на капитулацията". Миналия месец пред Косово и Сърбия беше представен план от 11 точки за нормализиране на отношенията, по силата на който двете държави трябва да изпратят свои официални представители в столиците и да работят за постигане на компромис.

Сърбия няма да признава независимостта на Косово, но трябва да престане да пречи на членството на Прищина в международни институции. Първата стъпка в този диалог трябва да е създаването на Косовска асоциация на сръбските общини, както беше договорено още през 2013-та година. Пред парламента Вучич предупреди, че ако Сърбия не приеме това предложение, то преговорите за членство в ЕС ще бъдат прекратени, а с тях и достъпът до предприсъеидинителни фондове.

