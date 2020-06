PR Conference 2020 събира международната и българската комуникационна общност

“The PR animal of the future”| PR Conference 2020 ще събере на едно място водещи представители на международната и българска PR общност, които заедно ще проследят новите тенденции в комуникационната индустрия. Конференцията ще се проведе на 5 март 2020 г. от 12:00 до 16:20 часа в хотел Интерконтинентал, София.

Специални гост-лектори са представителите на Международната общност на комуникационните консултанти (ICCO) Нитин Мантри и Барбара Гейтс, а към тях ще се присъедини и Марк Глоувър. Заедно с българските си колеги те ще коментират темите за променящата се професия на PR специалиста и промяната на комуникациите в условията на новия дигитализиран свят.

Нитин Мантри e президент на ICCO и Асоциацията на консултантите по връзки с обществеността на Индия (PRCAI), с над 20 години опит в комуникационната индустрия. Той ще открие лекционната част на конференцията с актуалната тема за новото поколение PR специалисти „Keeping Communication Human & Ethical in a Digitized World“ от 12:30 ч.

Марк Глоувър е доказан световен комуникационен експерт, съдия на наградите на PRCA, Public Awards, Public Relations Europe Awards и PR Week, главен изпълнителен директор на FPRCA. Основател на Newington, той и екипът му ръководят над 600 служители в 14 държави. Той ще хвърли светлина върху „The lobbyist of the future and lessons to be learnt from the UK“.

В последната част на конференцията Барбара Гейтс, член на борда на борда на ICCO и Института за връзки с обществеността, ще разкаже повече за изкуството и науката в работата на PR специалиста в 'The Changing Profession of PR“.

Гостите на PR Conference 2020 ще имат възможност да участват и в дискусионните панели на Българската асоциация на ПР агенциите /БАПРА/ и Българското дружество за Връзки с обществеността /БДВО/ по въпроси, свързани с новите професионални умения и компетенции на PR специалистите от бъдешето: „Wild But Tamed – The Mind and Discipline Needed In PR“ от 13:30 ч., водена от представителите на БАПРА и съответно от 14:40 ч.-„Хибридните професии“ на колегите от БДВО.

Събитието се организира от БАПРА, БДВО и ICCO /Международната общност на комуникационните консултанти/. Партньор на събитието е хотел Интерконтинентал. Медийни партньори на конференцията са: сп. „Мениджър“, NetInfo, Dnes.bg и Investor.bg.

Можете да се регистрирате за участие в PR Conference 2020 и да намерите повече информация за събитието, лекторите и темите, които ще бъдат представени на: https://conference.bapra.bg/. В случай, че събитието бъде отменено или отложено по независещи от организаторите причини, сумите за регистрация ще бъдат възстановени.

***

За ICCO

Международната организация на комуникационните консултанти (ICCO) е гласът на консултантите за връзки с обществеността по целия свят. Членството в ICCO включва асоциации, представляващи 66 държави по целия свят – от Европа, Африка, Азия, Близкия Изток, Америка и Австралия. Колективно тези асоциации представляват над 3000 PR фирми.

ICCO предоставя възможност на най-добрите PR консултантски организации в света да се срещнат и решат въпроси, касаещи развитието на цялата комуникационна индустрия. Членовете на организацията работят заедно за повишаване на стандартите за качество, развитието и утвърждаването на добрите PR практики и споделяне на знания.

За БАПРА

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с нестопанска цел, да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, граждански организации и медиите. Членове на БАПРА са най-авторитетните компании за комуникационни услуги на българския пазар. Всички членуващи компании в Асоциацията приемат Етичния кодекс на ПР специалистите в България, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както към клиентите, така и към своите колеги. БАПРА е гласът на българския PR бизнес.

За БДВО

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на Пъблик Рилейшънс (PR), обединяваща практици, преподаватели и студенти по PR в България. Дружеството е учредено през 1996 г. с цел да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и бъдещи експерти в областта на комуникациите.

Дружеството се бори за обединяването и структурирането на бранша в национален мащаб, за регулацията и саморегулацията на PR пазара в България, за въвеждането на високи професионални стандарти и изготвянето на официален регистър на PR специалистите в България.

Посредством своите инициативи, БДВО иска да бъде трибуна на добрите практики в сферата на комуникациите, да дава възможност на всички практици, академици и студенти да обменят познания и опит, и по този начин да допринасят пряко или косвено за развитието на професията PR и утвърждаването на добрия и имидж в България.