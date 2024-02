Европейските политици реагират остро на смъртта на Навални: Кремъл го уби!

Каквото и да мислите за Алексей Навални като политик, той просто беше брутално убит от Кремъл. Това написа президентът на Латвия Едгар Ринкевич в Twitter минути след като бе съобщено, че опозиционерът е починал в затвора в Москва.

"Това е факт и това е, което трябва да знаете за истинската природа на сегашния руски режим. Моите съболезнования на семейството и приятелите", допълва той.

Риши Сунак също поднесе своите съболезнования:

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 16, 2024

"Това е ужасна новина. Като най-яростен защитник на руската демокрация, Алексей Навални демонстрира невероятна смелост през целия си живот. Мислите ми са със съпругата му и народа на Русия, за които това е огромна трагедия", написа той в Twitter.

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life. My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024

В своя френският външен министър Стефан Сежурне казва, че Навални е "платил с живота си" за своята "съпротива срещу руското потисничество". "Смъртта му в наказателна колония ни напомня за реалността на режима на Владимир Путин", добавя той.

"Светът загуби боец, чиято смелост ще отеква през поколенията. Ужасена съм от смъртта на лауреата на наградата "Сахаров" Алексей Навални. Русия отне свободата и живота му, но не и достойнството му. Борбата му за демокрация продължава. Нашите мисли са със съпругата и децата му", написа председателя на ЕП Роберта Мецола.

The world has lost a fighter whose courage will echo through generations. Horrified by the death of Sakharov Prize laureate Alexei Navalny. Russia took his freedom & his life, but not his dignity. His struggle for democracy lives on. Our thoughts are with his wife & children. pic.twitter.com/JMSAkLpb0T — Roberta Metsola (@EP_President) February 16, 2024

Йенс Столтенберг, генералният секретар на НАТО, заяви на свой ред, че е "натъжен и обезпокоен от докладите, идващи от Русия".

Германският канцлер Олаф Шолц пък заяви, че активистът е "платил за смелостта си с живота си". Докато чешкият външен министър Ян Липавски призова света да "почете паметта" на човек, "затворен и измъчван до смърт, защото се е противопоставил на Путин"

Президентът на Европейския съвет Шарл Мишел каза, че блокът смята, че руският режим носи "единствена отговорност" за "трагичната смърт" на Навални.

В публикация в X Мишел каза, че Навални се е "борил за ценностите на свободата и демокрацията" и е направил "крайната жертва" за своите идеали.

"Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството му. И на тези, които се борят за демокрация по света в най-мрачните условия. Бойците умират. Но битката за свобода никога не свършва", добави Мишел.

