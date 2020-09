Зверски бой между фенове на "Локо" (Москва) и "Ростов" в Русия

Феновете на "Локомотив" (Москва) и "Ростов" се сбиха зверски след двубой между любимите си отбори. Кадрите със силни юмруци и ритници, както и лежащи в безсъзнание мъже потресоха цяла Европа.

На кадрите се вижда как две групи млади мъже се бият без никаква милост, а падналите на земята продължават да бъдат ритани от противниците им.

Смята се, че боят е бил организиран, тъй като е с участието на фенове на "Локомотив" (Москва) и "Ростов".

Европа обаче е ужасена от кадрите, а зрителите не могат да повярват, че подобен бой е организиран в населена част от град Ростов.

Мнозина си припомниха свирепия бой, който руски фенове нанесоха на английските си противници по улиците на Марсилия по време на Европейското първенство по футбол във Франция през 2018 г.

Russia 14.09.2020

Fight between #hooligans of FC Rostov (black shirts) and Lokomotiv Moscow. FC Rostov wins. pic.twitter.com/XihsPR9BH2