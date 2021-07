Лука Лоутенбах – швейцарският фен, станал знаменитост за една луда нощ

Освен към добрите играчи на терена, често вниманието по време на големите футболни турнири е насочено и към трибуните. Колоритни фенове, красиви фенки и дори понякога агресивни ултраси редовно попадат под светлината на прожекторите.

Макар и срещите от Евро 2020 да не са особено посетени заради ограниченията срещу коронавируса, и те имат своите герои от трибуните. В такъв за една нощ се превърна и един швейцарски фен – Лука Лоутенбах, който премина през всякаква крайност на настроенията по време на най-инфарктния мач от турнира – осминафиналът Швейцария – Франция.

В него „кръстоносците“ изненадващо елиминираха световния шампион – швейцарците първо поведоха с 1:0, колкото свърши и първото полувреме, а в началото на второто пропуснаха дузпа. Само 5 минути по-късно Франция вече водеше с 2:1, а малко по-късно резултатът стана и 3:1 за петлите.

Когато Пол Погба вкара красивия си гол за 3:1 и направи изключително самочувствена стойка след гола, почти всички помислиха мача за приключил. Харис Сеферович намали на 3:2 в 81-та минута, а в продължението на срещата Марио Гавранович заби трети гол за швейцарците, за да направи резултата 3:3 и да прати мача в продължения. В крайна сметка се стигна и до дузпи, в които швейцарците спечелиха мача с 5:4 и тази вечер ще играят с Испания на четвъртфинала на Евро 2020.

В този луд мач, освен героите на терена, един швейцарец на трибуните стана световна знаменитост буквално за една нощ. 28-годишният Лука Лоутенбах, които се оказа и че е футболист на аматьорско ниво, бе заловен от камерите как страда безнадеждно и се моли за чудо при 2:3 за Франция, а след това обезумя от радост след третия гол на Швейцария.

Мнозина компании вече видяха в лицето на Лоутенбах едно прекрасно място за реклама. Швейцарският авиопревозвач Swiss Air обяви, че предоставя безплатен самолетен билет в бизнес класа на Лука до Санкт Петербург, където тази вечер Швейцария излиза срещу Испания в четвъртфинален мач.

По време на пътя си до Русия и престоя там, той ще бъде снабден с енергийни напитки от компания, за да може да бъде също толкова емоционален в двубоя.

Швейцарският туристически съюз пък поиска да използва Лоутенбах като лице, което да привлича туристи в алпийската държава. Дори му обеща след края на Евро 2020 и безплатна почивка.

Здравното министерство в страната пък планира да използва Лука като лице, което да промотира ваксинацията сред младите хора в страната на шоколадите.

Само за броени дни колоритният фен вече натрупа близо 200 000 последователи в Instagram. А преди отпътуването си за Санкт Петербург Лука вече бе очакван от телевизионен екип на летището в Цюрих и пред камерите отсече: Швейцария ще спечели четвъртфинала с 2:1.

А дали приказката на Евро 2020 за Швейцария и Лука Лоутенбах ще продължи предстои да разберем тази вечер от 19 часа българско време. Едно е сигурно – освен случващото се на терена, камерите на стадиона ще хвърлят и по едно око на най-колоритния фен на първенството.

😥👉😆

𝗔𝗟𝗟 the emotions in just 1 minute! #EURO2020 pic.twitter.com/UYDYDUyi5l