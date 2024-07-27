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Почина и момичето, пострадало при взривовете край гара Елин Пелин

То беше прието в "Пирогов" в изключително тежко състояние
Обновена: 27 юли 2024 08:06 | 27 юли 2024 07:47, Елка Василева
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Почина и момичето, пострадало при взривовете край гара Елин Пелин
Снимка: архив, БГНЕС

Почина и момичето, което пострада много сериозно при взривовете край гара Елин Пелин в четвъртък, съобщиха от "Пирогов".

20-годишното момиче беше транспортирано в университетската болница в изключително тежко състояние с 85% изгаряния.

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Въпреки всички усилия, които са положили екипите, тази нощ то е починало.

Ръководството на болницата поднася съболезнования на семейството и близките на момичето.

Във вчерашния ден почина 48-годишният баща на момичето, който също беше приет в "Пирогов" с тежко обгазяване и 35% изгаряния след взривовете в складовете за фойерверки.
 

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По публикацията работи: Елка Василева

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Напиши коментар Коментари
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До 61 USA... преди 40 секунди
На БКП миришеш ТИ, умствен боклYKo, дори и овцата знае и помни, че само комYндYри не търпят друго мнение освен собственото си ! Ти какво доказваш в момента с изказът си на "почетен" ГЛYПАК сещашли се или трябва да ти обяснявам с часове, че имаш умствен недостиг !
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Анонимен преди 1 минута
Калин Стоянов да подава оставка веднага и да поеме отговорност за неадекватните мерки за сигурност!
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Анонимен преди 2 минути
Загиналото синче на шефа е искало да плющи момичето в някой склад. Това е.
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USA SUPER КИРО НОФ преди 4 минути
ИЗГОРЕ СКЛАД НА НАТО ! ТОЧКА !
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Анонимен преди 5 минути
Защо криете името на мутрата, собственик на склада?Защото е от ГЕРБ ли?
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USA SUPER КИРО НОФ преди 6 минути
ОФЦЕ КАК ПРЕВЕЖДАТЕ ДУМАТА ДЕМОКРАЦИЯ ?
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USA SUPER КИРО НОФ преди 8 минути
До 56 СМРДИШ НА БКПЕ ГЕРБАШ !
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Сата НАТО преди 8 минути
Ами и тя е учила да става пиротехник и цял живот е щяла да си изкарва парите като продава на про *** кьорфишеци и пиратки, така че какво да ми е жал...
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:) преди 9 минути
Значи вече е ясно кои са двете лица в неизвестност. Ами да си харчат парите с кеф и здраве. Ама не ни правете на бал*ами. Good firework :)
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USA SUPER КИРО НОФ преди 9 минути
Какво правят тези складове и съответните идеоти където и да е?........ПИТАИ НАТО ! МАХ РИУТКА ША РЕВЕ ЛИ С ГЕИЗКИ САЛЗИ ?
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Оставка! преди 10 минути
Калин Стоянов да подава оставка веднага и да поеме отговорност за неадекватните мерки за сигурност!!!
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До 45 USA..... преди 10 минути
Властта никъде не убива, властта е продукт на такива като теб които не знаят кого да изберат във властта, убиват престъпниците които избираш ТИ за да обвиниш след това властта за собствената си грешка ! Ти си просто един бездарник който имитира оригинална стаена мисъл !
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USA SUPER КИРО НОФ преди 12 минути
ГЛАФЧО ФОИЕРВЕРКА !
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Анонимен преди 13 минути
Жалко за момичето и за баща и!Какво ли са правили в този склад?А ще има и още жертви.Безхаберието у нас по всички фронтове води до безмислени загуби и жертви.
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Оставка! преди 13 минути
Правителството на Главчев е най-некадърното и безлично правителство, което България е имало! Главчев и Калин Стоянов само се снимат като актьори и никаква полезна работа не вършат. И двамата са некомпетентни аматьори без нужните качества за високите постове, които заемат!
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Аз пък питам преди 13 минути
Какво правят тези складове и съответните идеоти където и да е?
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USA SUPER КИРО НОФ преди 14 минути
КОИ Е НАЧАЛНК НА ФАИЕР КОЧ ИНАТА ?
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Анонимен преди 14 минути
НЕ РАЗБРАХ КОЙ Е СОБСТВЕНИКА НА ТЕЗИ "БОМБОУБЕЖИЩА", ЗАЩО СЕ КРИЕ ИМЕТО МУ ИЛИ ГРУПИРОВКАТА ? В КАКВА ТАКАВА ДЪРЖАВА НА ЕНИГМИТЕ ЖИВЕЕ ТОВА ОЕЧЕ СТАДО И ДОКОГА ЩЕ ГИ ТЪРПИМЕ ТЕЗИ ПОЛИТИЦИ И ВЕРНИТЕ ИМ СЛУГИ ИМИТИРАЩИ ЖУРНАЛИСТИКА ?
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Анонимен преди 16 минути
Жалко за хората в Е.П. Нищо не могат да направят. А е трябвало да се вдигнат и да разгонят тези печелбари. И сигурно контролът там е 0!
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до 44 преди 16 минути
Свирила една шефа мутра.
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