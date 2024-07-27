Почина и момичето, пострадало при взривовете край гара Елин Пелин

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Снимка: архив, БГНЕС
Почина и момичето, което пострада много сериозно при взривовете край гара Елин Пелин в четвъртък, съобщиха от "Пирогов".
20-годишното момиче беше транспортирано в университетската болница в изключително тежко състояние с 85% изгаряния.
Във вчерашния ден почина 48-годишният баща на момичето, който също беше приет в "Пирогов" с тежко обгазяване и 35% изгаряния след взривовете в складовете за фойерверки.
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