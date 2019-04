Шофьор си подремва в Tesla: Удобна задна седалка имам аз... Газ!

Не едно и две видеа показват как шофьорите на автомобилите Tesla си подремват зад волана, проверяват пощата си или Facebook страницата си. Но този определен водач премина на изцяло друго ниво.

Клипче, което се разпространява масово в Twitter показва, че един от "гордите“ собственици на Tesla не просто спи зад волана. Всъщност няма никого зад волана. Шофьорът доволно се е опънал на задната седалка и си подремва там, докато километража показва скорост от 115 километра в час.

Както неведнъж са обяснявали не само служителите на Tesla, но и медиите, автопилотът на колата не е надежден.

Всъщност, не е никакъв автопилот. Нужно е пълното внимание на шофьора, за да реагира при възникнала ситуация. Също така колата започва да пищи оглушително, когато ръката на водача не е засечена на кормилото.

Не е трудно в интернет да откриеш приспособления, които залъгват компютъра, че шофьора държи кормилото. Но в този случай, собственикът на Tesla-та дори не си е похарчил част от заплатата, за да си купи приспособлението. Той просто е поставил на волана държач за чаша, който очевидно е достатъчен, за да не изпаднат системите на автомобила в паника.

People are really stupid / this is why we can’t have nice things / WTF?! / Darwin at work pic.twitter.com/wU91HENOQH