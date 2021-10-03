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БСП обяви водачите на листи за предстоящите избори

Партията има водачи на листи в 31 избирателни райони
3 окт 2021 14:15, Ния Христова
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БСП обяви водачите на листи за предстоящите избори
Снимка: БГНЕС

Националният съвет на БСП одобри водачите на листи в 31 избирателни райони и местата на коалиционните партньори, както и гражданската квота, съобщиха от Позитано 20.

До вторник ще се провеждат областните съвети, които подреждат пълните листи.
 
Последната стъпка ще е Националният съвет да се произнесе по окончателния им вид.
 
Водачи на листи:
 
1. Благоевград - Проф. Георги Михайлов  
 
2. Бургас - Петър Кънев  
 
3. Варна - Корнелия Нинова  
 
4. Велико Търново - Явор Божанков
 
5. Видин - Филип Попов   
 
6. Враца - Александър Симов  
 
7. Габрово - Крум Дончев  
 
8. Добрич - Мая Димитрова  
 
9. Кърджали - Милко Багдасаров  
 
10. Кюстендил - Бойко Клечков  
 
11. Ловеч - Вяра Емилова Йорданова  
 
12. Монтана - Ирена Анастасова  
 
13. Пазарджик - Драгомир Стойнев  
 
14. Перник - Стоян Мирчев  
 
15. Плевен - проф. Румен Гечев  
 
16. Пловдив-град - Кристиан Вигенин 
 
 17. Пловдив-област - Веска Ненчева  
 
18. Разград - Елка Неделчева 
 
 19. Русе - Крум Зарков 
 
20. Силистра - Атанас Костадинов  
 
21. Сливен - Атанас Зафиров 
 
 22. Смолян - Емил Хумчев 
 
 23. София - Христо Проданов  
 
24. София - Георги Свиленски  
 
25. София - Корнелия Нинова  
 
26. София-област - Иван Ченчев  
 
27. Стара Загора - Георги Гьоков  
 
28. Търговище - Кольо Милев  
 
29. Хасково - Владимир Маринов  
 
30. Шумен - Иван Иванов  
По публикацията работи: Ния Христова

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анонимен преди 10 минути
успех на БСП това са хората който биха управлявали държавата
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Анонимен преди 23 минути
Успех на БСП!
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Анонимен преди 24 минути
А какво ни интересува това нас, нормалните хора?
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