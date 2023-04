Експлозия в кафене в Санкт Петербург уби поддръжника на Кремъл Владлен Татарски

Експлозия в кафене в Санкт Петербург уби руски военен блогър - Владлен Татарски - който репортерства от фронтовата линия в Украйна, съобщават руски медии, цитирани от BBC.

Най-малко 15 души са били ранени при експлозията в Street Bar Cafе.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват експлозия и ранени хора на улицата. Не е ясно кой е отговорен за взрива.

Владлен Татарски (истинско име Максим Фомин) беше явен поддръжник на войната на Русия в Украйна,

Той снимаше репортажи от фронтовата линия в Украйна и спечели особена известност миналата година, след като публикува видео, заснето вътре в Кремъл, в което каза: "Ще победим всички, ще убием всички, ще ограбим всички, колкото е необходимо. Точно както ни харесва".

‼️In St. Petersburg, propagandist and military correspondent Tatarsky died after an explosion in Prigozhin’s cafe.

According to russian media:

• an explosion in a cafe Street bar, where, previously, there was a “creative evening” of Tatarsky;

• a girl carried the bomb to a… pic.twitter.com/yixwlqu0SX