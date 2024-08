Докато украинската армия навлизаше в Западна Русия в най-голямото нахлуване на вражески сили от Втората световна война насам, местните жители записаха видео обръщение към президента Путин.

"Загубихме земята си и домовете си. Бягахме под обстрел, през руини", казаха десетки жители на Суджанския район на Курска област. "Ние и децата ни останахме без покрив над главите си".

След като украински ракети избухнали наблизо, местните се покрили в мазета. Други скочили в превозни средства и се евакуирали от района. "Някои си тръгнаха само по гащи или нощници. Децата бяха ужасени", казва един жител.

"Други преплуваха река, за да избягат от украинското нападение", допълва друг мъж.

These are russian refugees somewhere near Kursk who fled the fighting in the region.

They are crying, sad, worried.

Where were your tears in the last 29 months when your sons and husbands were murdering, raping, kidnapping in Ukraine?

