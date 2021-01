Отново: Син издаде баща си за бунта в Капитолия, той също иска пари

Два дни след бунта на Капитолия на 6 януари бащата на Джаксън Рефит, Гай У. Рефит, се връща у дома в Тексас. Той признал, че е участвал в щурма и веднага заплашил сина си: "Ако ме издадеш, ти си предател. Знаеш какво се случва с предателите - застрелват ги."

Но Джаксън бил предал баща си на ФБР седмици по-рано, още преди да се развихри бунта в Капитолия, споделя той в телефонно интервю за The New York Times.

"Винаги ми казваше, че ще направи нещо голямо. Предполагах, че ще направи нещо голямо, но не знаех какво", казва Джаксън. Когато разследващите пристигат, съпругата на Гай Рефит им обяснява, че той е член на "Трите процента" - крайнодясна милиционерска група.

ФБР открива пушка AR-15 и пистолет в жилището на Гай. Пистолетът си взел със себе си във Вашингтон.

Джаксън Рефит споделя, че е осъзнал, че баща му се е отправил към Вашингтон ден преди бунта, но не е знаел какво може да прави там. Момчето осъзнало какво се случва, когато видял снимки на бунтовници, щурмуващи Капитолия, според The ​​New York Times.

Не е ясно дали ФБР е започнало разследване още първия път, в който Джаксън се е свързал с тях. Федералните следователи установяват контакт с него в хода на безредиците.

Джаксън заявява, че "просто е искал някой да знае" за заплахите на баща му "да направи нещо голямо".

"Не знаех какво ще прави, затова направих всичко възможно, за да бъда в безопасност", казва той. Според 18-годишното момче баща му се променил толкова заради политиката, която следвал.

"Лидерите ни по това време го изманипулираха да започне да мисли това, което мисли сега", категоричен е Джаксън. "Това е единственото нещо, което мога да обвиня - политиката, която следва и идолизира."

Гай У. Рефит в момента е в ареста заради бунта в Капитолия. Все още не е ясно дали знае, че синът му е този, който го е предал. "Страхувам се, че може да разбере. Не защото ще ме убие, а заради това, което може да си помисли", казва Джаксън, но признава, че е оптимист, че връзката му с баща му ще се подобри.

Той споменава, че майка му и двете му сестри "не са знаели какво е извършил", докато не видели интервю в CNN, което той дава пред Крис Куомо. След него 18-годишното момче пише в Twitter, че майка му и сестрите му са "абсолютно съсипани от това, което е направил".

Yes I'm the kid on cnn I'm sorry I probably won't get around to responding to everyone. My mom and my sisters are absolutely ruined about the news from what I did. This is the first they are hearing about my involvement in my dad's arrest. Please send them love in any form.