Обиди и удари под кръста: Дебатът между Тръмп и Харис

Камала Харис заяви, че Доналд Тръмп е направил "бъркотия" в Америка, а републиканецът отвърна, че тя е „марксистка“ в огнен сблъсък в дебата, който може да промени сюжета в напрегнатите президентски избори в САЩ.

Вицепрезидентът на Демократическата партия и бившият президент на Републиканската партия си стиснаха ръцете - за изненада на мнозина - когато излязоха на подиумите в Националния конституционен център във Филаделфия.

Но любезностите скоро приключиха.

В рамките на няколко минути 78-годишният Тръмп я нарече "марксистка", а също така невярно заяви, че тя и президентът Джо Байдън са позволили "милиони хора да се влеят в страната ни от затвори и арести, от психиатрични клиники и лудници".

🔥🚨BREAKING NEWS: Donald Trump just challenged Kamala Harris on live tv to go to the White House, wake Joe Biden up and sign a bill close the the border down tonight! This might have just won the entire debate! pic.twitter.com/g6usHp1H3R

59-годишната Харис отговори на голяма част от крайните изрази на Тръмп с усмивка и поклащане на глава, след което отвърна на удара, като посочи, че той е осъден престъпник и го нарече "краен".

BREAKING: Kamala Harris just slammed Donald Trump for being fired by 81 million people and having a terrible time handling it. Retweet so all Americans see this takedown of Donald Trump. pic.twitter.com/9HDoNUbRY5

Отхвърляйки хвалбите на Тръмп, че е постигнал безпрецедентни успехи като президент, тя каза, че в действителност "това, което направихме, е да разчистим бъркотията на Доналд Тръмп".

"Доналд Тръмп ни остави най-лошата безработица от Голямата депресия насам... най-лошата епидемия в областта на общественото здраве от един век (и) най-лошата атака срещу нашата демокрация от Гражданската война насам", каза тя, визирайки управлението му на пандемията "Ковид-19" и подстрекаването му към опити за отмяна на изборите през 2020 г.

Най-интензивната им размяна на реплики беше по темата за абортите, като Тръмп настоя, че макар да е настоявал за прекратяване на федералното право на аборт, той иска отделните щати сами да определят политиката си в това отношение.

Харис заяви, че той говори "куп лъжи", и нарече политиката му "обидна за жените в Америка".

Holy shit. Donald Trump just admitted to meeting with Putin after he left office!!

Очакваше се сблъсъкът на живо по ABC News, гледан от десетки милиони избиратели, да продължи около 90 минути.

Последният президентски дебат през юни обрече кампанията на Байдън за преизбиране, след като той се представи катастрофално срещу Тръмп. Харис зае поста на кандидат на фона на опасенията на демократите, че Байдън е твърде стар и немощен, за да победи скандалния републиканец.

По време на предишни дебати и докато беше сенатор, Харис си спечели репутацията на леденостудена лидерка, която поставя трудни въпроси.

Но Тръмп е най-бруталният оратор в американската политика.

Освен това той се ползва с невероятната способност да оцелява след всеки скандал - а неговата пламенна група подкрепящи го избиратели, ако не друго, се радва на честите му гафове, измислени истории и насърчаването на конспиративни теории.

Той е осъден за фалшифициране на бизнес документи, за да прикрие афера със звезда от филми за възрастни, признат е за отговорен за сексуално посегателство и е изправен пред съд по обвинения в опит за отмяна на изборите през 2020 г., които загуби от Байдън.

Но Харис явно влезе под кожата му, като го подпита за една от любимите му теми - размера на събиранията на търговските марки.

Участниците, каза тя, предизвиквайки гневна реплика, си тръгват по-рано от "изтощение и скука".

🚨🚨🚨HOLY MOLY. Kamala just told Donald Trump to his face that his rallies are boring.

She just ended his campaign. pic.twitter.com/ZcML1nUDNR