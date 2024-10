Таен космически самолет ще изпълни "невиждани досега маневри"

Таен експериментален космически самолет ще извърши нов тип специализирана спирачна маневра, докато навлиза отново в земната атмосфера, съобщиха от космическите сили на САЩ.

Тайният космически кораб X-37B се управлява дистанционно и е разработен от Boeing, за да служи за неизвестни цели в служба на Министерството на отбраната на САЩ. Въпреки че мисиите му са класифицирани, известно е, че преди това е служил като платформа за тестване на въздействието на слънчевата радиация върху семената, пише LiveScience.

Отбелязва се, че в своята маневра самолетът ще изпълни airbraking – поредица от контролирани спускания в земната атмосфера, при които корабът умишлено използва аеродинамично съпротивление, за да промени орбитата си, без да изразходва твърде много гориво.

Секретарят на ВВС Франк Кендъл заяви: "Тази нова и ефективна поредица от маневри демонстрира ангажимента на Космическите сили за постигане на новаторски иновации, докато изпълняват мисии за национална сигурност в космоса“.

Тестовете за въздушно спиране ще позволят на кораба да промени орбитата си бързо и непредвидимо, което може временно да попречи на други страни да го проследят.

X-37B започна седмата си мисия през декември 2023 г. след изстрелването на тежката ракета Falcon Heavy на SpaceX. Той се контролира както от Космическите сили, така и от Дирекцията за бързи способности на Департамента на ВВС, служба на ВВС, която съществува, за да разшири границите на военните технологии.

Изключение прави сервизният модул X-37B, който съхранява част от техническото оборудване на космическия кораб: той трябва да бъде изхвърлен от кораба преди кацане. Той може да остане в космоса години наред, обикаляйки около Земята за 908 дни, зареждайки батериите си с помощта на бордови слънчеви панели.

Параметрите на последната мисия включват "експериментиране с технологии за пространствено осъзнаване" - системи, използвани за откриване и проследяване на обекти в орбитата на Земята.

"Като се има предвид дългата орбита на космическия кораб, той потенциално може да проследява сателити в околоземна орбита, включително вражески сателити“, се отбелязва в статията, цитирана от “Труд”.

