Английски език и още нещо – инвестирайте в бъдещето на Вашето дете

В Британски съвет вярваме, че изучаването на английски е само началото. Нашите курсове за деца на възраст от 3 до 17 години не просто развиват езикови умения – те изграждат увереност, насърчават креативността и подготвят децата за едно успешно бъдеще.

За най-малките, на възраст от 4 до 6 години, Learning Time with Timmy предлага забавен и увлекателен старт в света на английския език. Чрез песни, игри и приказки децата учат, докато се забавляват. Курсистите на възраст между 7 и 11 години се развиват уверено в Primary Plus – курс, който поставя фокус върху комуникацията в стимулираща и приятелска среда. Тийнейджърите от 11 до 17 години посещават Secondary Plus, където усъвършенстват езиковите си умения, развиват критично мислене и увереност, които ще им служат в реалния живот. Предлагаме и подготвителни курсове за изпитите Cambridge и IELTS, с които помагаме на курсистите да постигнат отлични резултати.

Ново от септември 2025 г.: С радост обявяваме, че разширяваме нашето предложение в центъра ни в Бизнес парк София. През новата учебна година ще приемаме и деца на 3 годишна възраст в нашия курс Learning Time with Timmy. С опитни преподаватели, интерактивни класни стаи и международно признати програми, ние създаваме среда, в която децата израстват и постигат истински напредък – не само с езика, но и като личности.

Курсовете ни се провеждат на три удобни локации в София: главният ни учебен център на ул. „Кракра“ 7, новият ни център в Бизнес парк София, както и в училище Св. Георги, където се провеждат избрани курсове от ниво Primary.

Вече можете да се регистрирате! Възползвайте се от 15% отстъпка за всички нови курсисти в центъра ни в Бизнес парк София.

Запишете се за безплатна консултация с нашия екип – ще Ви помогнем да изберете най-подходящия курс за Вашето дете. Инвестирайте в бъдещето на детето си с курсовете на Британски съвет.

