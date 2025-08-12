Акция в София заради корупция с оръжието, изнасяно за Украйна

Претърсвания и изземвания се провеждат в София и в други градове в страната по молба на прокуратурата на Украйна, съобщиха от Върховната касационна прокуратура.

Те са свързани с разследване на корупционни престъпления при търговия с оръжие.

В акцията участват следователи от Националната следствена служба, служители на ГДБОП и на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Всички действия се провеждат под строг надзор на Върховната касационна прокуратура.

Това е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията и злоупотребите в търговията с оръжие.