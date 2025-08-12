Акция в София заради корупция с оръжието, изнасяно за Украйна

Претърсвания и изземвания се провеждат в София и в други градове в страната по молба на прокуратурата на Украйна, съобщиха от Върховната касационна прокуратура.
Те са свързани с разследване на корупционни престъпления при търговия с оръжие.
В акцията участват следователи от Националната следствена служба, служители на ГДБОП и на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
Всички действия се провеждат под строг надзор на Върховната касационна прокуратура.
Това е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията и злоупотребите в търговията с оръжие.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.