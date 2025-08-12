IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Котките също страдат от деменция като хората

Откритията могат да допринесат за разработване на нови лечения за болестта на Алцхеймер

12.08.2025 | 11:29 ч. Обновена: 13.08.2025 | 04:48 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Котките развиват деменция и подобно на хората страдат от болестта на Алцхеймер, показва проучване, цитирано от Прес асосиейшън медия/ДПА. Откритието дава надежда за пробив в изследванията и при хората, отбелязват учените.

Експерти от Единбугския университет са изследвали мозъците на 25 починали котки, които приживе са имали симптоми на деменция, включително объркване, нарушение на съня и увеличаване на броя на издаваните звуци.

По-рано изследователите проучвали генетично модифицирани плъхове, въпреки че за тях се смята, че не страдат от деменция.

Микроскопски снимки разкриват натрупването на амилоид бета (токсичен протеин и един от определящите признаци за болестта на Алцхаймер) в синапсите на по-възрастни котки и такива с деменция. Учените се надяват, че откритията им ще предложат по-ясна идея за това как амилоид бета води до когнитивна дисфункция и загуба на паметта при четириногите, предлагайки ценен модел за изучаване на деменцията при хората, отбелязва ДПА.

Синапсите осигуряват обмен на съобщенията между мозъчните клетки и тяхната загуба предизвиква намаляване на паметовите и мисловни способности при хората с Алцхеймер.

Експертите вярват, че техните открития могат да допринесат за разработване на нови лечения за болестта на Алцхеймер, да им помогнат да разберат природата на котешката деменция и да се справят с нея, допълва ДПА.  
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

котки деменция Алцхаймер
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem