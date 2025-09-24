Helpbook: Няма безводие в България, господа общинари - има безхаберие!

Все повече населени места остават без питейна вода. Заради водната криза засегнатите са на пълен или частичен режим. В същото време по улиците в столицата безконтролно се лее вода, което е видно от изпратените сигнали в платформата на Helpbook.info.

Един от тях гласи следното: „Вече четвърти ден в Илиянци - Фондови жилища има спукан водопровод и изтичат хиляди кубици чиста питейна вода. Вече се пълнят мазетата на жилищните блокове и водата тече по асфалтовата настилка около тях. Има многократни сигнали до спешен телефон и Софийска вода. Резултат нула. В днешните времена на безводие и режими, това е престъпление.“ (Целият сигнал - тук)

Сигнализираха ни и за счупена чешма в градинка в квартал Лагера.

„Във времена на суша, пожари и водни режими, в богата София, богатите общини и софиянци си позволяват лукса да пилеят питейна вода!

Няма безводие в България, господа общинари - има безхаберие!

Питам аз - как след като веднъж е подаден сигнал, чешмата е отремонтирана, знаейки за проблема, НИКОЙ не си прави труда да инспектира поне веднъж на 2 месеца?

Имам и още един въпрос: В район Красно село има ли жив човек кмет?

Вие изобщо идвали ли сте някога в Лагера да видите с очите си мизерията - разбитите тротоари, дупките по улиците, мръсотията, паркираните навсякъде коли? Иначе, като изпращате данъците, сте изключително точни...За какво плащаме данъци и къде отиват парите?“ (Целият сигнал - тук)

Изпратиха ни снимки от район „Овча Купел“, на които се вижда мизерията, която редовно се трупа около сметосъбиращите съдове: „Кофите се извозват, но около тях си остава голяма мръсотия и не съм виждал да е чисто от доста месеци. Също така самата улица е много мръсна и пълна с фасове по тротоарите. Аз лично не съм виждал в близките месеци да се мете. Живея там от доста години и сега ми се вижда най-мръсно. Тази цялата мръсотия влиза по дворовете от вятъра. Когато измета двора на блока, след един ден пак е пълно с какво ли не.“ (Целият сигнал - тук)

Проблемът с преливащите съдове за отпадъци не е само в столицата. Живущите и гостите в Бургас са принудени да газят в несъбрани с дни боклуци, разнасяни от вятъра по централна улица в града. Настояването е за взимане на спешни мерки по почистването на района. (Целият сигнал - тук)

