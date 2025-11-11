IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Лукойл" има бензин за 35 дни, до края на годината трява да дойде договореното гориво

90-дневните запаси били на 98% осигурени

11.11.2025 | 08:30 ч.
В момента има запаси от бензин за 35 дни. 90-дневните запаси на гориво от "Лукойл" са 98% осигурени, заяви председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред Би Ти Ви.  За между 7 и 45 дни могат да дойдат в страната всички договорени количества. 50% от запасите се намират на територията на страната.

Значителна част -  80% от количествата, които трябва да поддържат частните дружества,  идват от "Лукойл", каза още Асенов.

Три фирми, между които "Инсойл" твърдят, че нямат възможност да съхраняват запаси с гориво, макар да им е задължение и водим съдебни битки с тях по въпроса, заяви още Асенов. 

Фирми за стоков контрол правят анализи на съхраняваното гориво, някои негови качества се променят в срока за съхранение, но преработка не се налага. В случай на криза по закон тези запаси ще се пускат на пазара  без биодобавка и без съществена промяна в цената. 

