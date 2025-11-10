Нова версия: Дъщерята на Путин стои зад кампанията за свалянето на Лавров?

Дъщерята на Владимир Путин стои зад кампания за сваляне на руския външен министър Сергей Лавров. Миналата седмица се появиха съобщения, че президентът е отстранил 75-годишния Лавров, който е един от верните му съюзници през годините и отговаря за външната политика повече от две десетилетия.

Кремъл беше принуден да отрече, че Путин се е скарал с министъра. "Лавров, разбира се, работи като външен министър“, каза говорител с нисък вот на доверие.

Но бившият писател на речи на Путин, Абас Галямов, разкри, че втората му дъщеря, 39-годишната Катерина Тихонова, се стреми да свали Лавров в опит да сложи край на войната в Украйна, която започна през 2022 гoдина, когато Русия предприе инвазия.

Лавров "остава на поста си“, въпреки че не се яви на заседание на Съвета за сигурност и беше лишен от поста си на ръководител на руската делегация на предстоящата среща на Г-20 в Южна Африка.

"Слуховете за Лавров се носеха още преди шест месеца. Сериозни източници твърдяха, че Катерина Тихонова е говорила многократно с Путин, казвайки, че Лавров влошава нещата", каза Галямов, цитиран от Daily Mail.

Министърът на външните работи беше обвинен за отказа на Доналд Тръмп да се съгласи на среща на върха с Путин в Будапеща миналия месец. Смята се, че е разстроил държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на "катастрофален“ телефонен разговор през септември.

Според съобщения в руски медии, Лавров е бил обвинен и в "саботаж“ от някои служители на Кремъл, след като е отказал да се ангажира с мирен процес. Русия беше засегната от огромни санкции, наложени от САЩ малко след разговора на Лавров с Рубио, на фона на спекулации, че властите може да са започнали разследване срещу министъра.

Предполага се, че Тихонова е казала на Путин, че Лавров е "твърде агресивен и ястребовите му крясъци са възпрепятствали постигането на споразумения“.

"Може би Путин най-накрая е послушал дъщеря си? И освен това, тя е права. Строго погледнато, вярно е - той пречи. Трябваше да бъде сменен отдавна. Лавров е министър на външните работи за моменти, когато печелиш", казва още Галямов.

"Когато спечелиш война, Лавров е идеалният дипломат, с когото да се хвалиш, но когато не можеш да спечелиш, трябва да станеш по-разумен, а Лавров вече не е способен на такава разумност", добавя още приближения до Путин Галямов.

Руският лидер и неговото външно министерство вече бяха възприемани като "пропагандисти“, а не като дипломати, каза Галямов пред медийното издание "Живой гвоздь“.

Конфликт се възприема като такъв, който се върти около любимеца на Катерина, 50-годишния Кирил Дмитриев, който е женен за най-добрия ѝ приятел и бизнес партньор. Дмитриев ръководи руския суверенен фонд и е използван от Путин като заден канал към администрацията на Тръмп, където има контакти.

Но това разстрои Лавров, който веднъж лично отстрани стол, предназначен за Дмитриев, преди преговорите със САЩ, за да го махне от пътя си, според сведения в Москва.

"Лавров е започнал да се свързва с твърдолинеен курс. Той отдавна се е превърнал в един вид ястреб, който изостря конфликтите, вместо да ги смекчава", каза още Галямов и добавя: "И разбира се, в сегашната ситуация – когато Путин има проблеми до уши, а Тръмп е бесен – Лавров е извън играта. Той не е особено нужен".

Междувременно Лавров се появи отново след дни извън светлината на прожекторите, за да обвини САЩ, че са се отказали от обещанията, дадени при срещата на Путин с Тръмп в Аляска.

Галямов вече е твърдял, че Путин би могъл дори да избере Катерина, втората от трите му известни дъщери, за свой евентуален наследник. Твърди се, че тя е подкрепена от близкия до Путин приятел Михаил Ковалчук, 78-годишният гуру на диктатора в борбата със стареенето, ръководител на Института "Курчатов“, водещия ядрен институт в Русия.

Тихонова, ръководител на Института "Инопрактика“ в Москва, започна да прави конференции и телевизионни изяви, но не в голям мащаб, и досега Путин настояваше, че децата му - смята се, че има пет - не са публични личности. Тя е смятана за неофициален интегратор на всички високотехнологични компании в Русия и играе роля в нарушаването на санкциите от името на режима на баща си.

"Кръгът около дъщерята на президента, Катерина Тихонова, има всички шансове, ако му се даде време, да завземе властта в страната“, каза Галямов по-рано тази година, добавяйки: "Това не е най-лошият сценарий, въпреки че, разбира се, нещата могат да се променят".

"Те не са ентусиасти на войната, въпреки че е ясно, че не я критикуват открито. [Тяхната] идея е, че Русия трябва да прокарва интересите си чрез мека сила, а не чрез водене на войни", добавя Галямов.

Катерина е омъжена за балетния танцьор и артистичен директор Игор Зеленски, на 56 години, преди това ръководител на Баварския държавен балет. Това означава, че фамилното ѝ има е г-жа Зеленска. Тя редовно е правила тайни пътувания с частен самолет до Мюнхен, придружена от държавни телохранители.

Преди това тя е била омъжена за най-младия милиардер в Русия, Кирил Шамалов, сега на 43 години, син на близък приятел на Путин.