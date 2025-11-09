Много лични причини са накарали Стефани да избяга в планината

Причините за бягството на 20-годишното момиче, което беше издирвано два дни на Витоша, са „изключително лични“, коментира пред журналисти Кристиан Тонев, началник на Четвърто районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), и затова отказа да ги сподели пред медиите. В отговор на въпрос той отрече „да става дума за възникнал конфликт с майката“.

Тонев съобщи, че сигналът, че момичето е в неизвестност, е подаден от майка ѝ на 6 ноември в 22:00 часа. „На 7 и 8 ноември беше проведена мащабна операция с огромен брой жива сила, със специални кучета и техника“, посочи той. „На 8 ноември около 19:00 часа се получи сигнал, че момичето е забелязано в района на с. Железница“, добави началникът на 4-то РУ в София. Тя е слязла в селото, където е забелязана, и е подаден сигнал, уточни още той.

„Момичето сподели, че през цялото време се е движило, като в тъмната част е престоявала на безопасни места. Установихме я в добро физическо и психическо състояние“, посочи той и добави, че момичето е било докарано в 4-то РУ и след преглед от екип на спешна медицинска помощ, родителите са дошли и са си я взели, пише БТА.

„Момичето е изключително подготвено, тя се занимава с планински преходи, познава много добре парк "Витоша“, каза началникът на 4-то РУ. По думите му „нейното намиране е било изключително трудно, защото през цялото време се е движила, не е стояла на едно място, за да може да бъде локализирана“.

„Изключително трудно беше за нас да действаме в планински условия без достатъчно информация“, коментира и директорът на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст Емил Нешев. Той обясни, че „информацията от СДВР ги е насочвала към определени места и зони“.

„В момента, в който се появи информацията, че е забелязана и е минала през хижа "Алеко", това веднага ни каза, че тя не бедства – тя просто си ходи в планината, но цялата информация, която достигаше до нас, беше с 24 часа закъснение“, допълни Нешев.

Той коментира още, че „никой не може да каже колко точно струва една такава спасителна операция“. „Можем да извлечем само сухата статистика – какви средства са изразходени за автомобили и командировъчни“, добави Нешев. „Точна стойност никога не може да се каже, а и ние никога не сме искали да възстановим сто процента от разходите, които правим“, заяви той.