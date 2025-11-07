Руският натиск слага край на един от символите на украинската съпротива - влаковете за Краматорск

Украйна обяви спирането на железопътната линия, свързваща източния регион на Донбас, почти изцяло под руски контрол и дом на главната фронтова линия, с останалата част на страната. Влаковете пристигат ежедневно, изненадващо, на гарите Славянск и Краматорск, които са под постоянна вражеска обсада. През цялата война железопътната инфраструктура е била едновременно постоянна цел и символ на съпротива и местна гордост срещу руската инвазия. Натискът от московските войски е обградил град Покровск практически. Нещо подобно може скоро да се случи и с Константиновка, която е в непосредствена близост до Краматорск и Славянск, образувайки източната граница на главната линия на съпротива срещу Русия. Оттук и важността на решението за затваряне на тази линия, пише El País.

Атаките срещу влакове, гари и електрически подстанции са стотици. Но ескалацията на офанзивата през последните месеци, предимно с използване на дронове, принуди националната железопътна компания „Укрзализница“ да обяви в сряда следобед, че по нареждане на регионалните военни власти и от съображения за сигурност, трябва временно да спре операциите по този маршрут. Пет влака на дълги разстояния на ден използват този маршрут, според публикуваното изявление. „Безопасността на пътниците е наш основен приоритет. Следим отблизо ситуацията и ще възобновим обслужването възможно най-скоро“, добави компанията, която вече е загубила близо хиляда служители поради бомбардировки.

Влаковете, пътуващи от Киев и други райони по на запад, не са могли да стигнат до нито една от гореспоменатите гари. Те спират на малката селска гара Хусаривка (Харковска област), откъдето пътниците, много от които военни, са завършили останалата част от пътуването си в микробуси. Същата процедура важи и за връщането. Отсега нататък влаковете ще могат да достигат само до гарите Хусаривка или Барвинково, и двете в Харков. Преди седмица руски атаки засегнаха железопътната инфраструктура на Лозова (Харков), основен комуникационен и логистичен център близо до Хусаривка, и пътническата гара Суми.

Гара Краматорск, крайната спирка на вече спрените влакове, е от решаващо значение не само за движението на войските. Тя е жизненоважна и за снабдяването на армията с всякакъв вид оборудване, включително боеприпаси и оръжия, с които Украйна се опитва да защити Донбас, състоящ се от Донецка област, 30% контролирана от Киев, и Луганск, почти изцяло под контрола на Москва. И двете, заедно с Кримския полуостров, формират основата на експанзионистичния амбициоз на Путин в Украйна. Следователно отмяната на влаковете до Славянск и Краматорск ще се разглежда като поредна победа за Кремъл.

Оцеляването в разгара на войната не идва без цена за железопътната компания. Тази компания продължава да субсидира пътническия транспорт въпреки загубите, надхвърлящи 18 милиарда гривни (приблизително 372 милиона евро) през 2024 г. и прогнозирани да надхвърлят 22 милиарда гривни (455 милиона евро) през 2025 г., според съобщения в местните медии. Във вторник правителството обяви инжектиране на 13 милиарда гривни (приблизително 269 милиона евро) в подкрепа на Укрзализница през 2025 г.

Транспортът на въглища от мините в Донбас беше значителен източник на приходи, който сега се срина със затварянето на последната мина, Билозерска. От началото на руската инвазия компанията е загубила 49% от товарния си трафик, според данни, представени на парламента тази седмица от вицепрезидента на компанията Сергий Лещенко, който очаква план за възстановяване през 2026 г. с 41,5% увеличение на митата.

През декември и през четирите извънсезонни месеца пътниците могат да пътуват безплатно до 3000 километра. Това е начин да се подобри обслужването чрез запълване на празни места и допълване на по-малко натоварените линии и графици.

Най-тежката атака срещу цивилни

Гара Краматорск попадна в заглавията като мястото на най-тежката атака срещу цивилни, извършена от кремълските войски по време на настоящия конфликт, с близо 60 смъртни случая. Две ракети удариха гарата на 8 април 2022 г., когато стотици хора, предимно жени и деца, бяха евакуирани с влак, за да бъдат преместени далеч от фронтовата линия. На фюзелажа на една от ракетите беше написано „За децата“ на руски език.

Само на метри от мястото, където паметникът е в памет на тези жертви, влаковете бяха обект на руски дронове доскоро. Последният път, когато едно от тези устройства засегна влак на тази гара, беше на 24 октомври, когато влакът от Лвов пристигна в Краматорск. Експлозията не причини пострадали, но причини незначителни щети на три вагона. Тя послужи като сурово напомняне за преобладаващата несигурност само дни преди окончателното спиране на железопътните услуги.

Една от целите на ръководството на компанията през годините е да се възстанови от тези атаки възможно най-бързо. За тази цел те се опитват да извършат необходимите ремонти почти незабавно, стремят се да поддържат отворени колкото се може повече линии и въпреки огромните трудности се стремят да гарантират, че влаковете пристигат с ниво на точност, нехарактерно за страна във война.

От самата сутрин на 24 февруари 2022 г., докато руските танкове напредваха към Киев и Харков, двата основни града на страната, хиляди хора започнаха да се тълпят в различни жп гари, включително тази в столицата. Там, без да е необходимо да купуват билети, пътниците напълниха вагоните, които веднага тръгнаха за западната част на страната. Всъщност Укрзализница беше основното транспортно средство, използвано от милиони украинци, търсещи убежище в чужбина или за да намерят подслон в райони, отдалечени от въоръжения конфликт.