Агенти на ДАНС са нахлули в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и в офисите на компанията в София

Държавна агенция "Национална сигурност" извършва проверки в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и в офисите на компанията в София.

Проверката на ДАНС е стартирала още преди 2 дни, като са инспектирани бази на компанията. Оставена е дори допълнителна охрана, твърди сайтът mediapool. Проверки са правени и в офисите в София.

От правителството твърдят пред сайта, че за проверките не са били информирани нито министърът на енергетиката Жечо Станков, нито министърът на икономиката Петър Дилов, нито самото правителство. Това твърдение е странно, защото ДАНС е на подчинение на МС. За провежданата акция също така липсва до момента официална информация.

Не е ясно какво точно се проверява в базите в Бургас и в офисите в София. Възможно е обект на проверката е дали компанията поддържа задължителните резерви на горива, които са изискване по закон.

В петък, скоростно в рамките на 7 часа ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало разшириха правомощията на особения управител, който предстои да влезе в рафинерията. Той получи дори правото да продава активи на компанията, без да носи съдебна и административна отговорност.

По-рано от САЩ заявиха, че започват проверки на купувача, в който в миналото акционер беше приближеният до Кремъл и също под санкции Генадий Тимченко. След което обявиха компанията "Гунвор" за марионетка на Владимир Путин.

В изявлението си тогава министерството определи Gunvor като "марионетка на Кремъл", предаде "Файненшъл таймс" (FT).

"Лукойл" търси купувачи за своите международни операции, включително активите си в САЩ, след като администрацията на Доналд Тръмп наложисанкции срещу руския петролен гигант миналия месец. Мерките, които засегнаха и контролираната от Кремъл "Роснефт", са част от нарастващия натиск на Вашингтон върху Путин да прекрати войната си в Украйна.

Според наложените санкции рафинерията в Бургас попада под забраната от 21 ноември да се извършват банкови разплащания от лица от САЩ или транзитни преводи през САЩ, свързани с активите на блокираните компании и техните дъщерни и с 50 и повече процента собственост дружества.

Gunvor заяви, че изявлението на американското финансово министерство, в което се ползва определението "марионетка на Кремъл" е "в основата си погрешно и невярно", като добави, че "повече от десетилетие активно се дистанцира" от търговията с руски петрол. Компанията казва, че е продала руските си активи и публично е осъдила пълномащабната инвазия в Украйна.

По-рано Financial Times съобщи, че "Лукойл" е водил преговори с Gunvor за продажба на международни активи на стойност 22 млрд. долара в Европа и Близкия изток, след като санкциите удариха компанията.

Сделката е включвала рафинериите на "Лукойл" в Румъния и България, мрежата ѝ от бензиностанции в САЩ и Европа, както и петролни и газови находища в Близкия изток, Централна Азия и Африка.

Gunvor е основана през 90-те години от Торбьорн Тьорнквист и Генадий Тимченко, един от най-близките съратници на Путин.