Надпис „Убиец“ се появи на гаража на лекаря, прегазил кучето Мая

Прегазеното куче в столичния квартал „Разсадника“ предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Инцидентът е станал в неделя пред жилищна сграда, а за него се разбра от разпространени записи на охранителни камери.

Местните са се грижели за четириногото – то си е имало къщичка и редовно са го хранели. Тази сутрин хората от квартала се събраха на мястото на инцидента, за да изразят възмущението си от случилото се, съобщи bTV.

Нели Танева разказа, че кучето Мая е било много добро и спокойно, никога не е проявявало агресия.

„Искаме строги мерки и прилагане на закона – наказание за убиеца“, допълни тя.

Гаражът на мъжа, прегазил кучето, осъмна с надпис „Убиец“. Той е лекар във ВМА . „Как може лекар, който е отговорен са спасява животи може да отнеме живот на гръбначно същество. Потресена съм“, каза още Танева.

Съседите разказаха, че мъжът се е изнесъл от сградата, той е живеел в нея под наем. „Той мина нарочно с колата през кучето. Може би, очакваше да се дръпне, но то е старо – на 12 години, няма тази реакция“, каза още жена, живееща в блока.

„Ще организираме протест, защото това, което се вижда на видеото не е редно и сме против такива действия. Той се оправда пред полицията, че е станало неволно, но на видеото се вижда, че абсолютно умишлено минава през кучето. Даже остава върху него и слиза да се увери, че го е задушил. Ако беше неволно, щеше да се върне и да провери“, коментира друг съсед от блока.

Явор Гечев от „Четири лапи“ заяви, че най-възмутителна е реакцията на мъжът: „Видя, че сгази кучето и не си направи труда дори да го отмести, и мина отново през него. Това е абсолютно доказателство умисъл и липса на съпричастност. Това е лекар, на който аз не бих си поверил нито децата, нито близките, нито животните, нито своето здраве. Такъв лекар няма място в системата на здравеопазването – този човек не прояви съпричастност в някаква елементарна ситуация, той ще лекува пациентите със същата тази съпричастност“.

Активистът обясни, че законът предвижда наказание от 1 до 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв., но когато деянието е извършено по особено жесток начин за животното, на обществено място или с опасни средства – наказанието стига до 8 г., а глобата до 10 хил. лв.

„Напълно възможно е да има ефективна присъда в този случай. Досега институциите са действали доста адекватно – в рамките на 48 часа вече имаме образувано досъдебно производство“, допълни той.

Гечев уточни, че България има едни от най-сериозните санкции за насилие над животни, но само на хартия. По случая тече разследване. По данни на СДВР извършителят е на 29 г., гражданин на северна Македония. От ВМА обясниха за bTV, че ръководството на болницата е уведомено за инцидента.