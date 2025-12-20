"Козметичка" обезобрази млада майка с "билков пилинг" в хол

Една процедура за освежаване на кожата, рекламирана като „напълно безбидна“, завърши с тежки последствия за Лиана Георгиева.

Младата майка Лиана Георгиева се подлага на т.нар. „билков пилинг“, една процедура за освежаване на кожата, рекламирана като „напълно безобидна“. Но вместо очаквания резултат, получава сериозни изгаряния.

Лиана разказва пред Нова тв, че още на петата минута от началото на процедурата челото ѝ започва да кърви. Козметичката Петя Делчева обаче я уверява, че всичко ще бъде наред. Кошмарът обаче започва след прибирането у дома - от лицето на Лиана започва да тече гной, тя усеща силно парене и подуване.

Лиана постъпва спешно в „Пирогов“, а диагнозата е „Химическо изгаряне на главата и шията, втора степен“.

Д-р Иван Балабански от Клиниката по изгаряния на „Пирогов“ коментира пред телевизията, че няма представа какво представлява „билков пилинг“. Той подчертава, че пилингите са предимно химически процедури и не трябва да се възприемат като „спа процедури“, защото крият риск, ако не се извършват от квалифициран персонал.

Името на Петя Делчева не присъства в сайта на Българския лекарски съюз, а процедурите се извършват в хола на апартамент в жилищен блок, където има две козметични легла.

Лиана споделя, че докато са обработвали нейното лице, на съседното легло са поставяли ботокс на друго момиче.

Срещу Делчева има подадени сигнали до РЗИ и Прокуратурата още в края на 2022 г. Въпреки това тя продължава да рекламира дейността си в социалните мрежи, включително услуги като филъри и ботокс.

След като Лиана публикува историята си, за да предупреди други жени, получава заплаха от Петя Делчева: „Ако не изтриеш поста, ще те съдя за уронване на престиж“. Пострадалата обаче споделя, че вече е получила множество съобщения от други жени, пострадали от същата козметичка.