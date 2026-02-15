"Гневните патриоти" насочват оръжията си към Путин: "Добрият цар" се превърна в измамник

Когато "Z патриотите", руските ултранационалисти, които подкрепят войната в Украйна, използват термина "англосаксонци" пренебрежително, те не се позовават на Великобритания или Съединените щати, а на Британската империя, разглеждана като вечен заговор срещу всичко добро и руско. Тази гледна точка, която беше възприета от Владимир Путин за пропагандни цели, сега се използва срещу кремълския лидер от самите хора, които той се е опитал да манипулира, както показва анализ на Foreign Policy.

"Санкциите не бяха достатъчни за англосаксонците. Те преминаха към саботаж", каза руският президент по време на официалната церемония по анексирането на украинските територии, окупирани от Русия. По време на речта си на 30 септември 2022 г. Путин използва един от любимите термини на руските националисти.

Постоянната параноя на Русия относно Великобритания привлече много внимание и използването на термина "англосаксонци" от Путин изигра голяма роля в това. Руските ултранационалисти през 19-ти век обвинявали възхода на Британската империя за конспирация: масоните и евреите са били източникът на постоянно разширяващите се "пипала" на Лондон, които са задушавали патриотичните амбиции на Русия.

Тези идеи останали в сянка при съветския режим, но се възродили със сила в посткомунистическа Русия.

Руски ултранационалист: "Нашата задача не е да "освободим" територии, а да извършим глобална хирургическа интервенция"

Един от най-добрите примери, илюстриращи тази мания, е скорошно интервю, публикувано от Roi TV, руски империалистически и провоенен YouTube канал, който има почти половин милион абонати. Водещ на предаването е Максим Калашников, важна фигура в света на "Z патриотите", който мечтае за нова Руска империя, изградена върху скелета на Съветския съюз и захранвана от енергия, произведена чрез студен синтез и други тайни сталинистки технологии.

Негов гост е Юрий Евичи, бивш хирург и ветеран от войната, основал академията "Технологии за оцеляване", където преподава уроци на руски войници. Той стана "мъченик" на Z-патриотите през 2023 г., след като беше обвинен в "дискредитиране на армията", защото говори открито за грешките, допуснати от руските власти в областта на военната медицина.

"Англосаксонците са хищнически народ, паразитен народ", каза Евичи. "Те изучават други нации, както касапин изучава крава – само за да намерят най-доброто място да забият ножа. Когато пациентът има гангрена, не се преговаря с гниенето", продължи той, използвайки псевдомедицински термини, използвани в миналото от фашистите. "Англосаксонският свят е гангрената на човечеството. Нашата задача не е да "освободим" територии, а да извършим глобална хирургическа интервенция."

Екстремистката визия на този руски ултранационалист достига истерични размери, когато Евичи започва да говори на Z-патриотите с решителност и чувство за абсолютна справедливост в гласа си:

"В Лондон те дори не са хора по начина, по който ние разбираме хората. Те са физически носители на сатанинска програма. Или ние, или те. Няма средно положение по време на чума."

"Това е война на Духа срещу Материята"

За Путин този тип несвързана и абсурдна политическа визия, като тази, изразена от Александър Дугин, по прякор "идеологът на Путин", е изключително полезна.

"Специалната военна операция е война на Земята срещу Морето. Това е война на Духа срещу Материята", пише Дугин в сборник със статии, озаглавен "Carthago Delenda Est" (Картаген трябва да бъде разрушен). "Западът е цивилизацията на Морето (Картаген); това е цивилизацията на парите, търговията и флуидността. Русия е цивилизацията на Земята (Рим). Ние сме цивилизацията на Честта, Йерархията и Редa. Това не е политически конфликт; това е метафизична война срещу Царството на Антихриста" продължи Дугин.

Путин може да обвини този въображаем и много неясен враг за всички провали и разочарования на новия руски ред, който се опитва да изгради. Използвайки тази тактика, руснаците са стигнали до убеждението, че британските разузнавателни агенции са изключително мощни и че винаги се опитват да унищожат всички добри неща, които са защитени от благородните агенти на Русия. Това е класическият враг, създаден от фашистката идеология: слаб и едновременно с това всемогъщ. В руската пропаганда Великобритания е слаба, фалирала и упадъчна, но в същото време контролира Съединените щати, световната банкова система и т.н. от сянка.

Във визията на патриотите от типа "Z", империята на мрака е покварила дори Путин. Путин може би е възприел тези идеи по чисто цинични причини, като умел манипулатор, търсещ удобство, не враг. Но проблемът е, че когато създадете такава истерия, тя може да ви обърне срещу вас.

Хора като Евичи, които наистина вярват на този вид пропаганда, са се превърнали в заплаха дори за Путин. Ако вашият враг е въплъщение на глобалното зло, империя на мрака, която заплашва свята Русия от векове, тогава преговорите, компромисите и бюджетните ограничения на войната на Путин нямат смисъл.

Във визията на Z-патриотите империята успява да корумпира дори Путин или поне хората около него, което сериозно би повлияло на техните вярвания, свързани със стария мит за "добрия цар". Конспирацията е проникнала толкова дълбоко, че дори е разложила Москва.

По този начин общественият договор, който държеше всички тези насилствени фанатици на страната на Путин, се разпада.

"Гневните патриоти" подкрепяха пропагандата, помагаха за сплашване на опозицията и бяха използвани като пушечно месо на бойното поле в Украйна.

Путин ги заслепи с фантазии и обещания за "Трети Рим" и възстановяване на имперската слава. Сега обаче, когато мечтата за завладяване на Киев за три дни отдавна е избледняла, а руският интернет е пълен с мръсни шеги за това как "червените линии" на Русия винаги се превръщат в "кафяви ивици", патриотите от типа "Z" са се ядосали, отчаяли и разочаровали.

"Трудните времена" отпреди 400 години биха могли отново да заплашат Русия

Убеждението, че Русия наближава нов период на изключителни трудности, подобен на "Смутните времена" от 1598-1613 г., се превърна в масовото съзнание в почти неизбежна визия за бъдещето, след като първоначално изглеждаше невъзможно.

Русия може да е само на един голям инцидент разстояние от бедствието: ново военно поражение, "срамна задкулисна сделка", както Z-патриотите наричат ​​всеки евентуален договорен мир в Украйна, или пълния колапс на икономиката.

Тогава Путин може да се изправи пред неудържимо въстание, но не от страна на изгнаната либерална опозиция, организираща антивоенни протести, а от "ядосани патриоти", въоръжени и обучени от ултранационалисти като Евичи. Но те няма да се разбунтуват само за да свалят правителството. Те ще се впуснат в мисия за пречистване и прочистване, за да спасят "славната империя" и да свалят самозванеца от трона.